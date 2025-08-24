TO, MAJSTORE! /

Ante Gigante se vratio! Budimir zabio za pobjedu Osasune protiv Valencije
Foto: Profimedia

Budimir je zabio glavom u devetoj minuti, a bio je to njegov prvi pogodak za Osasunu u novoj sezoni

24.8.2025.
19:29
HINa
Profimedia
Hrvatski reprezentativac Ante Budimir postigao je pobjednički pogodak za Osasunu, koja je s 1-0 u Pamploni slavila protiv Valencije u 2. kolu Primere. 

Budimir je zabio glavom u 9. minuti, a bio je to njegov prvi pogodak za Osasunu u novoj sezoni. 

Budimir je prošle sezone zabio 21 prvenstveni gol te je zauzeo treće mjesto na ljestvici najboljih strijelaca La Lige i postao prvi nogometaš u povijesti Osasune koji je zabio više od 20 golova u jednoj sezoni u španjolskoj eliti. 

Osasuni su to prvi bodovi, a Valencija ima 1 bod nakon dva kola. 

Ante BudimirOsasuna
Ante Gigante se vratio! Budimir zabio za pobjedu Osasune protiv Valencije