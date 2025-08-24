‘Neću šutjeti, ovo nije fer!’ /

Pedri žestoko napao suca nakon penala za Levante: Evo zašto je poludio

Foto: Profimedia

Barcelona je do pobjede došla golovima Pedrija, Torresa i autogolom Elgezabala u 91. minuti.

24.8.2025.
12:50
Sportski.net
Profimedia
Levante je vodio 2:0 na poluvremenu i bio nadomak senzacije, ali Barcelona je nevjerojatnim preokretom slavila 3:2.

Golovi Romera i Moralesa iz penala donijeli su domaćima prednost, no upravo je taj penal izazvao buru, ruka Baldea bila je uz tijelo, a sudio je isti sudac koji je prošle sezone u El Clasicu presudio suprotno.

 

 

Pedri je nakon utakmice poručio:

“Prije nekoliko dana održali su nam predavanje o novim pravilima. Rekli su da se ovakve situacije neće suditi jer je ruka uz tijelo. Mi prošle sezone nismo dobili penal u sličnom slučaju, a večeras Levante jest. Za mene ovo nema logike. Očito sve ovisi o tome što sudac odluči, i to nije normalno.”

