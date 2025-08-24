Pedri žestoko napao suca nakon penala za Levante: Evo zašto je poludio

Levante je vodio 2:0 na poluvremenu i bio nadomak senzacije, ali Barcelona je nevjerojatnim preokretom slavila 3:2.

Golovi Romera i Moralesa iz penala donijeli su domaćima prednost, no upravo je taj penal izazvao buru, ruka Baldea bila je uz tijelo, a sudio je isti sudac koji je prošle sezone u El Clasicu presudio suprotno.

Hernández Hernández no pitó la mano de Tchouaméni contra el Barça el año pasado, pero no ha dudado ni un segundo a la hora de pitar las supuestas manos de Alejandro Balde contra el Levante. Mismo árbitro, criterio más que opuesto. Van contra el Barça y van con todo. #FCBarcelona pic.twitter.com/Kw2tIWSA49 — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) August 23, 2025

Pedri je nakon utakmice poručio:

“Prije nekoliko dana održali su nam predavanje o novim pravilima. Rekli su da se ovakve situacije neće suditi jer je ruka uz tijelo. Mi prošle sezone nismo dobili penal u sličnom slučaju, a večeras Levante jest. Za mene ovo nema logike. Očito sve ovisi o tome što sudac odluči, i to nije normalno.”

Barcelona je do pobjede došla golovima Pedrija, Torresa i autogolom Elgezabala u 91. minuti.

