Dinamo nezaustavljiv: Evo zašto je ovaj start u sezoni poseban

Dinamo nastavlja savršeni niz u HNL-u. Momčad Marija Kovačevića upisala je i četvrtu pobjedu na startu sezone, nakon Osijeka (2-0), Vukovara (3-0) i Rijeke (2-0), sada je pala i Istra 1961 (3-0). Zagrepčani imaju maksimalnih 12 bodova i gol-razliku 10-0 – rekordnu u eri Lige 10.

Ovo je tek četvrti put od 2013./14. da Dinamo otvara sezonu s četiri pobjede, ali nikada do sada bez primljenog gola. Učinio je to Kovačević, koji tako već piše klupsku povijest.

Prije njega, s četiri trijumfa startali su Zoran Mamić (2014./15. i 2020./21.) te Sergej Jakirović (prošle sezone), no tada mreža nije ostala netaknuta. Nevistić sada čuva nulu već 360 minuta, što Dinamu nije uspjelo niti jednom u cijeloj prošloj sezoni. Obrana je očito prošla veliki preporod.

