Barcelona se spasila u 'zadnjoj sekundi': Levante je vodio 2:0 na poluvremenu...

U susretu 2. kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je na gostovanju pobijedila Levante sa 3-2 premda je nakon prvog poluvremena gubila sa 0-2.

Levante je poveo u 15. minuti nakon sjajne kontre koju je u pogodak pretvorio Ivan Romero.

U posljednjim trenucima prvog dijela Alejandro Balde je igrao rukom u kaznenom prostoru, a sudac Hernandez nakon pregleda video snimke pokazao na bijelu točku. Jose Morales je realizirao kazneni udarac za 2-0.

Najbliže golu u prvom dijelu Barca je bila u 37. minuti kada je Ferran Torres pogodio prečku.

U nastavku susreta Barca je zaigrala daleko bolje i gostima je trebalo tek sedam minuta da izjednače. U 49. minuti je Pedri smanjio, a tri minute kasnije Torres je pogodio za 2-2.

Barcelona je nastavila pritiskati i u sudačkoj nadoknadi je zabila i treći gol. Ubacio je Lamine Yamal, a Unai Elgezabal nesretno i nespretno glavom pogodio vlastitu mrežu.

Simeone opet izgubio bodove...

Atletico Madrid je ponovo kiksao. Nakon što je na otvaranju sezone izgubio od Espanyola, Atletico je u dvoboju drugog kola na svom stadionu odigrao tek 1-1 protiv Elchea.

Domaćin je poveo već u osmoj minutu golom Alexandera Sorlotha, no samo sedam minuta kasnije izjednačio je Rafa Mir.

Atletico se u nastavku susreta mučio, Diego Simeone je u posljednjih 20 minuta napravio svih pet zamjena, ali bez uspjeha. Do kraja susreta je ostalo 1-1.

Identičnim rezultatom je završio i susret između Mallorce i Celte.

Gosti su poveli u 38. minuti golom Javija Ruede, a izjednačio je u 87. minuti Mateu Morey.

Barcelona vodi na vrhu ljestvice sa šest bodova.

