Bruno pokazao magiju: Nevjerojatan gol u trećem nastupu za novi klub

Fenerbahçe i Kocaelispor igraju 1:1 u trećem kolu turske Superlige. Fener je poveo u 5. minuti golom Milana Škriniara, a Bruno Petković izjednačio u 22. minuti sjajnim slobodnjakom – svoj prvi službeni pogodak za novi klub.

Petković je ovog ljeta napustio Dinamo zbog nesuglasica s predsjednikom Bobanom, gdje je u 289 nastupa postigao 88 golova i osvojio 11 trofeja.

Fenerbahçe je ipak slavio rezultatom 3:1.

