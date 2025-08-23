EX-DINAMOVAC /

Bruno pokazao magiju: Nevjerojatan gol u trećem nastupu za novi klub

Foto: Profimedia

Fenerbahçe je ipak slavio rezultatom 3:1

23.8.2025.
22:30
Sportski.net
Profimedia
Fenerbahçe i Kocaelispor igraju 1:1 u trećem kolu turske Superlige. Fener je poveo u 5. minuti golom Milana Škriniara, a Bruno Petković izjednačio u 22. minuti sjajnim slobodnjakom – svoj prvi službeni pogodak za novi klub.

Petković je ovog ljeta napustio Dinamo zbog nesuglasica s predsjednikom Bobanom, gdje je u 289 nastupa postigao 88 golova i osvojio 11 trofeja.

Fenerbahçe je ipak slavio rezultatom 3:1.

