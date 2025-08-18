Bruno Petković ovakvom se 'šamaru' nije nadao

Bruni Petkoviću nije dobro krenulo u Turskoj. Nakon godina uspjeha u dresu Dinama Petković se suočava s prvim poteškoćama u inozemstvu.

Tijekom vikenda odigrao je dva službena nastupa za svoj novi klub, turski Kocaelispor, no trener mu je već uputio oštru s daškom ohrabrujućih tonova. Brunin uzorak je mali, tek dva meča, no nije se proslavio u te dvije utakmice. Napromašivao se, nije puno toga dao momčadi. Godinama nije bio tako neučinkvit na svim nogometnim poljima.

Petković je ljetos sporazumno raskinuo ugovor s Dinamom i prihvatio izazov u Turskoj. U Kocaelispor je stigao s visokim očekivanjima, ali dvoboj protiv Samsunspora donio je prve kritike. Glavni trener kluba, Selçuk İnan, nije štedio riječi:

“U prve dvije utakmice nije doprinio golovima i nije pokazao očekivanu igru, ali prisutan je u svim našim akcijama”, rekao je İnan za tursku sportsku televizijsku mrežu TRT Spor.

“Siguran sam kako će se taj njegov doprinos kad-tad preokrenuti i očitovati kroz francuski učinak. Vjerujem u njega", dodao je Selçuk İnan.

Petkovićeva reputacija nosi i teret. S 88 postignutih golova za Dinamo, navijači i stručnjaci očekivali su brzu prilagodbu i učinak, no njegova efikasnost u Turskoj – zasad izostaje. Iako se istaknuo prisustvom u akcijama, navijači gube strpljenje, dok se u klubu nadaju da će se brzo adaptirati i vratiti golove koje zna dati.

Za spomenuti kako je Kocaelispor, nakon dva odigrana kola u turskoj Supe Lig, na 15. mjestu s 0 bodova i 0-2 gol razlikom.

