Plenković i ministri trljaju ruke! Dobili su najveću pojedinačnu uplatu iz Bruxellesa otkako smo u EU, ovo je cifra

Vlada je danas donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Državnom proračunu za 2025. godinu, kojom osigurava 235,7 milijuna eura za nabavu haubica i tenkova. "Odlukom se preraspodjeljuju sredstva u ukupnom iznosu nešto manjem od 250 milijuna eura", rekao je ministar financija Marko Primorac.

Pritom se Ministarstvu obrane osigurava 235,7 milijuna eura za plaćanje predujma u 2025. godini za nabavu sustava samohodnih haubica CAESAR MK2 na kotačima i s pratećim sredstvima i sustavima, te za nabavu glavnog borbenog tenka Leopard 2A8, simulatora i logističke potpore s produženim jamstvom.

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova preraspodjeljuje se nešto manje od 14 milijuna eura u svrhu doprinosa Republike Hrvatske NATO-ovu Popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu (PURL). Riječ je o NATO-ovu mehanizmu kojim se koordinira nabava i isporuka obrambene opreme prema stvarnim potrebama Ukrajine.

Dvama odlukama osiguravaju se ukupna izdvajanja od 2,08 posto BDP-a za obranu. Ministar Primorac ujedno je izvijestio da je u državnu riznicu danas uplaćeno nešto manje od milijardu i sedamdeset milijuna eura, na temelju ispunjavanja svih indikatora povezanih sa sedmom tranšom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Prethodno je na Vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković izvijestio kako se danas očekuje uplata te sedme rate iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. To je najveća pojedinačna uplata iz europskog proračuna Hrvatskoj od ulaska u EU prije više od 12 godina. S njom ukupno isplaćeni iznos od početka provedbe NPOO-a doseže 6,4 milijarde eura.

Plenković je najavio da će uplaćena sredstva za NPOO biti usmjerena u gradnju, opremanje i modernizaciju vrtića i osnovnih škola po cijeloj Hrvatskoj, izgradnju plinske infrastrukture, obnovu zgrada oštećenih u potresu u Zagrebu te Sisku i okolici, energetsku učinkovitost, nabavu 30 novih tramvaja za javni prijevoz u Zagrebu i Osijeku, nabavu autobusa na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet i drugo.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković otkrio planove Vlade za iduću godinu: 'Borit ćemo se za veći standard građana'