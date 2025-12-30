FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRATITE SJEDNICU /

Plenković okuplja ministre: Na dnevnom redu 21 točka, uključujući izmjene Zakona o osobnoj asistenciji

Plenković okuplja ministre: Na dnevnom redu 21 točka, uključujući izmjene Zakona o osobnoj asistenciji
×
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Na otvorenom dijelu sjednice je ukupno 21 točaka dnevnog reda

30.12.2025.
9:50
danas.hr
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vlada danas održava svoju sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a na otvorenom dijelu sjednice Vlade je ukupno 21 točka. Među kojima su prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj asistenciji te nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Pojačanog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane.

Sjednica VladeAndrej Plenković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRATITE SJEDNICU /
Plenković okuplja ministre: Na dnevnom redu 21 točka, uključujući izmjene Zakona o osobnoj asistenciji