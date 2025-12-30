Plenković okuplja ministre: Na dnevnom redu 21 točka, uključujući izmjene Zakona o osobnoj asistenciji

BUDUĆA ZVIJEZDA /
Kakva majka, takva kći: Nasljednica glumice Gwyneth Paltrow oduševila izgledom, a evo i zašto
Na otvorenom dijelu sjednice je ukupno 21 točaka dnevnog reda
Vlada danas održava svoju sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a na otvorenom dijelu sjednice Vlade je ukupno 21 točka. Među kojima su prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj asistenciji te nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Pojačanog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane.