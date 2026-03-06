FREEMAIL
DEFINITIVNA ODLUKA /

Iran odustao od Igara, samo je jedan njihov sportaš trebao nastupiti: 'Razočaranje za svjetski sport'

Iran odustao od Igara, samo je jedan njihov sportaš trebao nastupiti: 'Razočaranje za svjetski sport'
×
Foto: Mohd RASFAN/AFP/Profimedia

Odluka je donesena zbog rata na Bliskom istoku

6.3.2026.
15:50
Hina
Mohd RASFAN/AFP/Profimedia
Međunarodni paraolimpijski odbor (IPC) objavio je u petak da je jedini iranski paraolimpijski sportaš koji je trebao nastupiti na Igrama u Milanu Cortini prisiljen odustati zbog rata na Bliskom istoku, što mu je onemogućilo putovanje u Italiju.

"Nacionalni paraolimpijski odbor Irana obavijestio nas je da siguran put na Zimske paraolimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo nije moguć i da zbog toga neće moći doći na Igre“, rekao je u izjavi Andrew Parsons, predsjednik IPC-a.

„Zaista je razočaravajuće za svjetski sport, a posebno za Abulfazla Khatibija Mianaeija, da ne može sigurno otputovati na svoje treće Zimske paraolimpijske igre u Milanu Cortini 2026.“, rekao je predsjednik IPC-a Andrew Parsons, samo nekoliko sati prije ceremonije otvaranja u Veroni, koja će se održati bez iranskog predstavnika ili zastave.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia treba podići glave svojim igračima i utišati buku

Zimske Paraolimpijske IgreIranRat Na Bliskom Istoku
