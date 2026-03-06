Nogometašicama prijeti smrtna kazna: 'S takvim ljudima moramo strože'
Iranske nogometašice odbile su pjevati himnu, za što bi mogle biti proglašene izdajnicama
Iranska državna televizija nazvala je žensku nogometnu reprezentaciju te zemlje "ratnim izdajicama" nakon što igračice nisu otpjevale svoju himnu prije dvoboja Azijskog prvenstva protiv Južne Koreje u Australiji ranije ovog tjedna.
Iran igra na kontinentalnom turniru čak i dok vojni sukob eskalira kod kuće nakon što su Sjedinjene Države i Izrael izveli zračne napade tijekom vikenda, ubivši vrhovnog vođu Islamske Republike Alija Hamneija.
Iranske nogometašice stajale su u tišini kada je svirana iranska himna protiv Južne Koreje u ponedjeljak, iako su pjevale i salutirale prije poraza od 0-4 od domaćina Australije tri dana kasnije.
Voditelj na iranskoj državnoj TV Mohammad Reza Shahbazi rekao je u videu da su igračice pokazale nedostatak patriotizma i da su njihovi postupci doveli do "vrhunca sramote" u snimkama koje kruže društvenim mrežama.
"Dozvolite mi da kažem samo jednu stvar: s izdajnicima tijekom ratnog vremena mora se strože postupati", rekao je Shahbazi. "Svakome tko napravi korak protiv zemlje u ratnim uvjetima mora se strože postupati. Kao u ovom slučaju naše ženske nogometne reprezentacije koja nije pjevala himnu... s tim ljudima se mora strože postupati."
Smrt za šutnju
Sada su iranske nogometašice u životnoj opasnosti jer, ako budu i službene proglašene izdajicama, slijedi im smrtna kazna.
Zbog celokupne situacije raste pritisak na Australiju da im omogući azil i tako im, po svemu sudeći, spasi živote.
Iranke se u nedjelju susreće s Filipinima u posljednjoj utakmici u skupini.
