STRAVA /

Nogometašicama prijeti smrtna kazna: 'S takvim ljudima moramo strože'

Nogometašicama prijeti smrtna kazna: 'S takvim ljudima moramo strože'
Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia

Iranske nogometašice odbile su pjevati himnu, za što bi mogle biti proglašene izdajnicama

6.3.2026.
11:14
M.G.Hina
Iranska državna televizija nazvala je žensku nogometnu reprezentaciju te zemlje "ratnim izdajicama" nakon što igračice nisu otpjevale svoju himnu prije dvoboja Azijskog prvenstva protiv Južne Koreje u Australiji ranije ovog tjedna.

Iran igra na kontinentalnom turniru čak i dok vojni sukob eskalira kod kuće nakon što su Sjedinjene Države i Izrael izveli zračne napade tijekom vikenda, ubivši vrhovnog vođu Islamske Republike Alija Hamneija.

Iranske nogometašice stajale su u tišini kada je svirana iranska himna protiv Južne Koreje u ponedjeljak, iako su pjevale i salutirale prije poraza od 0-4 od domaćina Australije tri dana kasnije.

Voditelj na iranskoj državnoj TV Mohammad Reza Shahbazi rekao je u videu da su igračice pokazale nedostatak patriotizma i da su njihovi postupci doveli do "vrhunca sramote" u snimkama koje kruže društvenim mrežama.

"Dozvolite mi da kažem samo jednu stvar: s izdajnicima tijekom ratnog vremena mora se strože postupati", rekao je Shahbazi. "Svakome tko napravi korak protiv zemlje u ratnim uvjetima mora se strože postupati. Kao u ovom slučaju naše ženske nogometne reprezentacije koja nije pjevala himnu... s tim ljudima se mora strože postupati."

Smrt za šutnju

Sada su iranske nogometašice u životnoj opasnosti jer, ako budu i službene proglašene izdajicama, slijedi im smrtna kazna.

Zbog celokupne situacije raste pritisak na Australiju da im omogući azil i tako im, po svemu sudeći, spasi živote.

Iranke se u nedjelju susreće s Filipinima u posljednjoj utakmici u skupini.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia treba podići glave svojim igračima i utišati buku

IranSmrtna KaznaSjedinjene Američke DržaveHimnaJužna KorejaAustralijaIzdaja
