Prijevara na TikToku od 400.000 eura: Tisuće žrtava preprodaje lažnih ulaznica za utakmice

Čak 2000 ljudi bile su žrtve lažnih ulaznica koje su se prodavale na platformi TikTok za prisustvovanje utakmicama Paris Saint-Germaina. Prijevaru su orkestrirala dva brata. Jedan je formalno optužen, dok je drugi još uvijek na slobodi.

Spomenuti 22-godišnji muškarac optužen je i smješten u pritvor u slučaju prodaje krivotvorenih ulaznica za utakmice PSG-a, prema Radio Franceu, pozivajući se na pariško tužiteljstvo. Početni nalazi sugeriraju da su dva brata navodno organizirala sustav preprodaje lažnih ulaznica putem TikTok računa pod nazivom "PSG places 75". Vjeruje se da su ponuđene krivotvorene ulaznice pogodile oko 2000 žrtava, prema Le Parisienu.

Financijski gubitak trenutno se procjenjuje na između 350.000 i 400.000 eura. S obzirom na opseg operacije, pariško tužiteljstvo je 5. ožujka objavilo pokretanje sudske istrage zbog "krivotvorenja, korištenja krivotvorenih dokumenata, prijevare i pranja novca u vezi s izradom i prodajom krivotvorenih ulaznica koje navodno omogućuju pristup utakmicama PSG-a".

Uhićen i doveden pred istražnog suca, jedan od dvojice braće, star 22 godine i s čistim kaznenim dosjeom prema riječima njegovog odvjetnika, formalno je optužen i pritvoren. Njegov brat je navodno još uvijek na slobodi.

"Istraga se sada nastavlja pod vodstvom dodijeljenog istražnog suca", izjavilo je pariško tužiteljstvo.

Dvojici muškaraca prijeti do pet godina zatvora i novčana kazna od 375.000 eura.

