'TEŠKO JE' /

Legendarni nogometaš izgubio 18-godišnjeg sina: 'Život je dragocjen'

Legendarni nogometaš izgubio 18-godišnjeg sina: 'Život je dragocjen'
Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

U emisiji Skyja Meine Geschichte (Moja priča), legendarni je veznjak Bayerna, Chelseaja i ostalih progovorio o tragediji koja ga je zadesila

6.3.2026.
15:50
Sportski.net
Legendarni njemački nogometaš Michael Ballack prije pet godina ostao je bez 18-godišnjeg sina koji je poginuo u motociklističkoj nesreći u Portugalu.

U emisiji Skyja Meine Geschichte (Moja priča), legendarni je veznjak Bayerna, Chelseaja i ostalih progovorio o tragediji koja ga je zadesila. "Teško je", rekao je Ballack jedva susprežući suze u velikom intervjuu. "Ne možete zamisliti, ne možete opisati riječima. To je proces potiskivanja. Svako se nosi drugačije s time. Ne mogu puno o njemu govoriti. Volio bih reći puno više, ali emocije me prevladaju", rekao je suznih očiju Ballack.

 

 

"Nije isto kao prije. Život je dragocjen. Život koji vodimo je privilegija. Unatoč svim pričama o sudbini, želim se s time suočiti. To mi ponovno daje snagu, taj zadatak, a istovremeno i spoznaju da život ide dalje", zaključio je Ballack kojem su velika podrška dva sina Louis i Jordi

Michael BallackTragedija
