Jelavić do nove pobjede! Lokomotiva slomila Slaven Belupo u Koprivnici

U susretu četvrtog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva je na gostovanju u Koprivnici pobijedila Slaven Belupo sa 2-1.

Golove za goste zabili su Aleks Stojaković (10) i Mody Boune (61), a za Slaven Belupo, koji je 84. minute igrao s igračem manje nakon što je zbog oštrog prekršaja isključen Ivan Božić, pogodio je Mihail Caimacov (90+1).

Za "lokose" je to bila druga pobjeda, a za "farmaceute" treći poraz.

Gosti su poveli već u 10. minuti nakon brze kontre. Jakov Anton Vasilj poslao je sjajnu loptu u prostor za Stojakovića koji se sjurio prema golu i lijepo zabio u drugi kut.

Domaćin je mogao izjednačiti u 30. minuti. Katalinić je ubacio s lijeve strane, ali je Nestorovski glavom promašio gol s desetak metara.

Prvu priliku u nastavku susreta imao je Slaven. U 47. minuti pucao je Mitrović, ali je Posavec obranio. Uzvratila je Lokomotiva lijepim golom Bounea u 61. minuti. Mladi Francuz se sjurio u kazneni prostor, te silovitim udarcem pogodio suproti kut.

Samo dvije minute kasnije Belupo je mogao smanjiti, ali je Ante Šuto malo zakasnio na drugoj vrtanici.

Mario Gregurina je izmjenama sve karte bacio u napad, međutim novi problemi za njegovu momčad stigli su u 84. minuti nakon što je isključen Božić. Slaven je s igračem manje smanjio u prvoj minuti nadoknade. S desne strane je ubacio Jagušić, a u gužvi se najbolje snašao Caimacov zabivši za 1-2. U posljednjim minutama Slaven je lovio i drugi gol, ali se Lokomotiva obranila.

