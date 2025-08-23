Kontroverzna odluka u Madridu: Real blokirao tiskanje ovog imena na službenim dresovima

Real Madrid uveo je neobičnu zabranu! Navijači više ne mogu na službenim dresovima naručiti ime „Franco“. Klub je ovim potezom želio izbjeći kontroverze povezane s imenom španjolskog diktatora Francisca Franca, koji je vladao Španjolskom od 1939. do 1975. godine.

Do zabrane je došlo nakon što su pojedini navijači, povodom dolaska argentinskog talenta Franca Mastantuona, pokušali naručiti dres s brojem 30 i imenom „Franco“. Sustav u klupskoj trgovini ime automatski označava kao nedostupno.

Real Madrid ovim potezom pokazuje kako povijesne kontroverze i negativne konotacije mogu utjecati i na moderne sportske odluke, pridruživši se klubovima koji uvode slične mjere.

