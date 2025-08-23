Zvonimir Boban službeno se kandidirao za predsjednika Dinama

Zvonimir Boban i službeno je predstavljen kao nositelj izborne liste 'Dinamovo proljeće' te kandidat za novog predsjednika Dinama na predstojećim izborima koji će se održati 13. rujna.

"Došao je i taj trenutak. Ponosni smo što možemo istaknuti Zvonimira Bobana, legendu Dinama koju ne treba predstavljati, kao nositelja izborne liste Dinamovog proljeća i našeg kandidata za novog Predsjednika Dinama na izborima 13. rujna!

Prije večerašnje utakmice protiv Istre 1961, naši će skupštinari na štandovima na sjevernoj i ispod zapadne tribine prikupljati potpise podrške. Navratite do njih i podržite listu Dinamovo proljeće te Zvonimira Bobana kao kandidata za Predsjednika - potrebni su samo broj članske iskaznice i potpis!", objavilo je Dinamovo proljeće na Instagramu.

Nastavak je to novog 'cvata' Dinama. Nakon što je usvojen novi klupski Statut, Velimir Zajec je objavio kako se neće kandidirati na novim izborima te ih raspisao za 13. rujna kada će članovi Dinama po prvi put birati po načelu 'jedan član - jedan glas'.

Na Maksimiru će se, dakle, ujediniti funkcije predsjednika kluba (Zajec) i predsjednika uprave (Boban), a očekuje se da će Boban voditi klub.

