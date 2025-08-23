HNS predstavio novog Vatrenog: 'Radi se o izvanserijskom talentu'; Grgić: 'Hrvatska mi je u krvi'

Hrvatski nogometni savez uspješno je realizirao zahtjev za promjenom nogometnog državljanstva Leona Grgića te će talentirani 19-godišnji napadač u budućnosti nastupati za hrvatske reprezentacije, objavio je HNS.

Nakon odluke Leona Grgića da želi predstavljati Hrvatsku u međunarodnom nogometu, HNS je pripremio i predao Fifi detaljnu dokumentaciju za promjenu nogometnog državljanstva. Fifina komora za status igrača Nogometne arbitraže pozitivno je riješila takav zahtjev HNS-a te je od trenutka odluke Grgiću omogućeno igranje za selekcije HNS-a.

Grgić je rođen 22. siječnja 2006. godine u Austriji, a od 2015. godine član je Sturma u kojem igra za seniorsku momčad.

"Donio sam odluku o igranju za hrvatsku reprezentaciju. Rođen sam i odrastao u Austriji koju smatram svojim domom, ali Hrvatska je u mojoj krvi te sam osjetio snažnu želju da predstavljam Hrvatsku kao svoju domovinu. Ostajem zahvalan ÖFB-u, trenerima i suigračima u austrijskim reprezentacijama za koju sam nastupao s ponosom. Razumijem razočaranje Austrijskog nogometnog saveza i navijača, ali bio sam otvoren u svojoj komunikaciji te zahvaljujem ÖFB-u što poštuje pravo svakog pojedinca da donese ovakvu odluku za sebe. Odluka za Hrvatsku nije ni na koji način odluka protiv Austrije, zemlje koju duboko poštujem. Istodobno, zahvaljujem ljudima iz HNS-a koji su u ovom procesu bili vrlo korektni i otvoreni te mi omogućili da s obitelji odaberem ono što smatram ispravnom odlukom", izjavio je Leon Grgić.

"Naravno da smo oduševljeni ovakvom Leonovom odlukom jer smatramo da se radi o izvanserijskom talentu i krasnom mladiću pred kojim je velika karijera. Zahvaljujem svima koji su bili uključeni u ovaj postupak, uključujući našeg odvjetnika Davora Radića koji je izvrsno pripremio ovaj pravni slučaj i ishodovao još jednu pozitivnu odluku za HNS pred Fifom. Svjesni smo koliko je ovakva odluka bila teška s obzirom na to da je Leon dosta igrao za mlađe uzraste Austrije i stoga nas jako raduje da jedan mladi igrač s toliko strasti i ambicije želi predstavljati Hrvatsku, uz veliko poštovanje koje ima prema Austriji. To je još jedna potvrda iznimnog kulta hrvatske reprezentacije, što je vrijednost koju uvijek moramo štititi, a vjerujem da recentne odluke niza mladih nogometaša koji su odlučili predstavljati Hrvatsku potvrđuju da oni to itekako prepoznaju", izjavio je tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa.

"Naša je obveza kao Saveza prepoznati talentirane igrače u Hrvatskoj i inozemstvu te im na najbolji način predstaviti što znači i što im donosi igranje za hrvatsku reprezentaciju, a pritom poštujemo da je konačna odluka uvijek na tim mladićima. Naravno da nas izuzetno raduje što se i Leon odlučio priključiti našoj nogometnoj obitelji, drago nam je zbog ljubavi prema Hrvatskoj i povjerenja koje nam je time iskazao. Poznato mi je s koliko je poštovanja prema Austriji pristupio ovom procesu i nadam se će u Austriji respektirati ovakvu odluku jer dolazi iz srca. Leonova odluka nova je potvrda ispravnosti strateškog naglaska HNS-a na dijasporu, a pritom osim Leonu i obitelji zahvaljujem tehničkom direktoru Stipi Pletikosi na velikom angažmanu te svima involviranima u ovaj proces, uključujući naš pobjednički pravni team", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

