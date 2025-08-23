Mišković prodaje Rijeku: Hrvatskog prvaka preuzima milijarder koji već godinama radi čuda po svijetu

Usred borbe za Europsku ligu u kojoj momčad s Rujevice ima 1-0 protiv PAOK-a pred uzvrat u Solunu, ponovno stiže vijest o prodaji Rijeke.

Damir Mišković sasvim je blizu prodaje aktualnog hrvatskog prvaka američkom biznismenu Billu Foleyju. Kako piše Večernji list, Foley, tj. njegovi opunomoćenici iz Black Knight Footballa napravili su dubinsku analizu Rijeke te donijeli odluku da je kupovina itekako isplativa, a navodno je dogovor između Foleyja i Miškovića već postignut te ostaju još samo detaljii.

Mišković kao 'alfa i omega' kluba već dulje vrijeme ističe kako će Rijeku prodati samo onome tko mu dokaže da će klub podignuti na još višu razinu, a Bill Foley je to svakako u stanju.

Ozbiljni sportski manevri

Amerikanac je vlasnik više sportskih klubova u Americi, Australiji i Europi. Gazda je Bournemoutha, Moreirensea, Aucklanda, a suvlasnik je i u škotskom Hibernianu te francuskom Lorientu. Preko tvrtke Black Knight Football and Entertainmenta od 2022. počeo ozbiljno ulagati i u europski nogomet. Za preuzimanje premierligaša Bournemoutha izdvojio je 100 milijuna funti, a preuzeo je i ulogu predsjednika kluba.

Ovaj vitalni 80-godišnjak poput svog prezimenjaka u Policajcu s Beverly Hillsa rješava stvari poprilično brzo pa je tako primjerice 2016. platio oko pola milijarde eura za početak čuda u hokejaškom klubu Vegas Golden Knights.

"Doigravanje za tri godine, Stanley Cup za šest", najavio je i ispunio obećanje. U prvoj sezoni srušili su sve rekorde za ekspanzijsku momčad, a 2023., točno u šestoj sezoni postojanja, osvojili su Stanley Cup. Klub nije samo sportski već i poslovni fenomen, redovito pri vrhu lige po prihodima od ulaznica, sponzorstava i prodaji.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Rijeka mogla i do uvjerljivijeg slavlja? Menalo: 'Nećemo pobjedi gledati u zube'