Procurili detalji transfera na Poljudu: Ivan Rakitić odradio je čudo u Španjolskoj

Nakon što je Matteo Moretto, talijanski novinar koji u posljednje vrijeme ima najnovije i najtočnije informacije o transferima u španjolskom nogometu, objavio je kako će Hugo Guillamon potpisati za Hajduk, stigli su i detalji velikog posla na Poljudu.

"Hugo Guillamón igrat će u Hrvatskoj. Valencia je postigla dogovor o raskidu ugovora s mladim igračem, koji nije bio u Corberánovim planovima i bio je izvan prve momčadi od početka predsezone. Pivot, nakon što je raskinuo ugovor s klubom Mestalla, postigao je dogovor s Hajdukom o igranju u nadolazećim sezonama. Guillamónovim odlaskom, samo je Sergi Canós ostao u momčadi igrača koje je Corberán odredio da napuste klub prije zatvaranja prijelaznog roka", napisala je španjolska Marca pa dodala:

"Guillamón je s Valencijom još od mladih selekcija. Proveo je više od desetljeća u klubu Mestalla, koji je napustio nakon što je čak bio u kadru Španjolske na Svjetskom prvenstvu. Od Svjetskog prvenstva u Kataru njegov napredak je naglo stao, a klub ga je odlučio pustiti. Njegov ugovor istekao je u lipnju ove sezone, a njegov odlazak koštao je klub značajnu svotu, jer je njegov besplatni transfer, s vrlo visokom plaćom od blizu četiri milijuna bruto ove sezone, većim dijelom platila Valencia."

Španjolski sportski novinar Hector Gomez objavio je kako je ključni čovjek u transferu Ivan Rakitić, a Valencija će njegovim odlaskom uštedjeti 500 do 600.000 eura.

🔚 Se están finalizando los documentos para la rescisión de @HGuillamon



📑 Se anunciará como traspaso



💰 Va a ahorrarse el VCF unos 500/600K



🇭🇷 @ivanrakitic es quien firma a Hugo https://t.co/gYw6NX8KQa — Héctor Gómez (@Generaldepie_) August 22, 2025

Radi se o 25-godišnjem nogometašu Valencije koji prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a može igrati na poziciji stopera i zadnjeg veznog. Upravo je ta pozicija jedna od najkritičnijih u sustavu Gonzala Garcije, a Guillamon bi trebao biti veliko pojačanje Bijelih.

Guillamon je u rujnu 2022. vrijedio najviše u karijeri, čak 25 milijuna eura. Cijelu dosadašnju karijeru proveo je u Valenciji, od najmlađih kategorija pa sve do danas. Za prvu momčad sakupio je 146 nastupa u kojima je zabio pet golova i namjestio četiri. Iako ima ugovor do ljeta sljedeće godine, Guillamon bi prema nekim navodima mogao stići bez odštete.

Nešto kasnije nakon objave o Guillamonu, Matteo Moretto je objavio i kako će u Hajduk stići i Edgar Gonzalez iz Almerije. Interes Hajduka za njega je poznat od ranije, a prvi ga je objavio poznati Fabrizio Romano.

El almeriense Edgar González también jugará en Croacia. https://t.co/DI62VCa9kI — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 22, 2025

González je 28-godišnji Španjolac koji igra za Almeríju od 2023. kada je došao iz Real Betisa. Po Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura, a 2022. godine vrijedio je 10 milijuna kad je igrao za Betis.

Igrao je i za Betis Deportivo, Corneliju i Espanyol. Prošle sezone odigrao je 40 utakmica za Almeríju u La Ligi 2 i zabio dva gola. Bio je neizostavni član prve postave, odigrao je preko 3300 minuta u ligaškom dijelu. Može pokriti i poziciju zadnjeg veznog. Odigrao je i 87 utakmica u La Ligi za Betis i Almeríju.

