Latino Vukovar u par minuta 'ukrao' pobjedu Gorici: Pogledajte sjajnu golčinu Kolumbijca u rašlje

U prvoj utakmici 4. kola HNL-a Vukovar 1991 i Gorica su u Vinkovcima igrali 2-2 (1-2).

Gorica je povela 2-0 golovima Luke Vrzića (18) i Filipa Čuića (36), a Vukovar je stigao do poravnanja preko Robina Gonzaleza (43) i Davida Mejie (47).

Gosti su dominirali prvim poluvremenom te svoju dominaciju potvrdili s dva pogotka. U 18. minuti je Pavičić poslao okomitu loptu prema svojim napadačima, najbliži lopti bio je Čuić koji je bio u zaleđu pa je na vrijeme odlučio odustati od akcije, a iz drugog plana utrčao je Vrzić i mirno prevario Bulata za prvi gol na utakmici.

Do drugog pogotka Goričani su stigli nakon lijepe akcije kada se Pozo ubacio u kazneni prostor domaćih, probio se do gol-linije i onda podigao loptu na drugu vratnicu gdje je najviši bio Čuić i glavom spustio loptu u mrežu.

Ipak, domaći su prije kraja prvog dijela uspjeli smanjiti zaostatak iz jedinog udarca prema vratima. Izvrstan slobodni udarac s 25 metara izveo je Gonzalez i preko živog zida pogodio u sam kut nemoćnog Matijaša. Gol moćete pogledati OVDJE.

Odmah početkom nastavka Vukovar je uspio i poravnati i to preko svog drugog Kolumbijca Mejie koji je odlično pratio akciju Tičinovića koji se slalomom probio do peterca Gorice te poslao prizemnu loptu koju je samo trebalo preusmjeriti u vrata.

Do kraja susreta oba su sastava tražila pobjednički pogodak, stvarala prilike, no niti jedna nije iskorištena.

Treća Gorica sada ima pet bodova, jedan više od četvrte Rijeke, dok je Vukovar 1991 i dalje zadnji, ali se s dva boda poravnao s Istrom 1961, Varaždinom i Osijekom koji imaju po susret manje odigran.

Na vrhu su Dinamo i Hajduk s po devet bodova.

