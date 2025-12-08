'Nisam osoba koja se sveti': Barbara Bobak progovorila o ljubavi i raskidu s Darkom Lazićem

Pjevačica Barbara Bobak (27) otvoreno je progovorila o svojoj karijeri, uspjesima, ali i turbulentnoj vezi s Darkom Lazićem (34). Iako iza sebe nema skandala, veza s popularnim pjevačem bila je jedna od glavnih tema medija.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

„Nisam osoba koja se sveti“

Barbara je objasnila zašto se ni ona ni Darko nikada nisu upuštali u javno iznošenje detalja o svom raskidu.

„To je bio turbulentan odnos, iskreno. Na kraju veze odlučila sam ne otvarati Pandorinu kutiju. Nakon svega nastavili smo svojim putem, nismo imali ništa što nas veže i što bih sada mogla komentirati. To je bio moj izbor i moja veza. Ne ide da njega sada omalovažavam – nisam osoba koja se sveti. Nikome nisam naudila niti napakostila, to mi nije običaj. Ako veza nije uspjela, sigurno nije zato što je bila savršena.“ - rekla je Barbara za TV Adria.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Potpuni stranci

Pjevačica je dodala da se danas gotovo i ne čuju te da su nakon raskida potpuno stranci, što smatra normalnim.

„Mi smo doslovno potpuni stranci. To je, generalno, normalno i ne događa se samo s njim. Jedini put kad sam ga srela bio je na komemoraciji Saše Popovića, ali tada nisam obraćala pažnju ni na koga. I danas mi nije jasno zašto je svima to izgledalo skandalozno i šokantno. Na početku veze bila sam stroga u tome da ne želim da se javno zna da smo zajedno, baš da ne bi ispalo ovako kako je ispalo.“ - ispričala je Barbara za TV Adria.

