Žanamari u poluprozirnoj haljini otkrila sve atribute, a crne tangice ukrale pažnju

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Haljina je otkrila gotovo svaki detalj njezine figure i izazvala lavinu reakcija

8.12.2025.
15:38
Hot.hr
Zvonimir Barisin/pixsell
Pjevačica Žanamari Lalić (44), poznata po svojem atraktivnom modnom izričaju i aktivnoj prisutnosti na društvenim mrežama, ponovno je privukla veliku pozornost novom objavom na Instagramu. U kratkom videu pokazala je kako izgleda njezino večernje izdanje, a pritom je jasno dala do znanja da joj odvažni stil nije stran.

Poluprozirna haljina odmah postala tema društvenih mreža

Žanamari se pojavila u crnoj, poluprozirnoj čipkastoj haljini koja je otkrila gotovo sve linije njezina tijela. Pratitelji su brzo uočili i crne tangice koje su se jasno isticale ispod tkanine, zbog čega je video u kratkom vremenu prikupio mnoštvo reakcija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Žanamari (@zanamari)

Pratitelji oduševljeni, komentari samo pršte

Ispod objave odmah su se pojavili komplimenti, a mnogi su istaknuli kako pjevačici savršeno pristaje svaki stil koji odabere. Često poznata po hrabrim modnim izborima, Žanamari je i ovoga puta pokazala da se ne boji istaknuti svoje adute.

Reakcije ne jenjavaju

Osim pozitivnih komentara, video je privukao i pozornost brojnih portala, koji su njezin izgled opisali kao izrazito atraktivan i odvažan. Čini se da je pjevačica još jednom dokazala zašto je smatraju jednom od najstiliziranijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama.

žanamari LalićHaljina
