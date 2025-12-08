Žanamari u poluprozirnoj haljini otkrila sve atribute, a crne tangice ukrale pažnju
Haljina je otkrila gotovo svaki detalj njezine figure i izazvala lavinu reakcija
Pjevačica Žanamari Lalić (44), poznata po svojem atraktivnom modnom izričaju i aktivnoj prisutnosti na društvenim mrežama, ponovno je privukla veliku pozornost novom objavom na Instagramu. U kratkom videu pokazala je kako izgleda njezino večernje izdanje, a pritom je jasno dala do znanja da joj odvažni stil nije stran.
Poluprozirna haljina odmah postala tema društvenih mreža
Žanamari se pojavila u crnoj, poluprozirnoj čipkastoj haljini koja je otkrila gotovo sve linije njezina tijela. Pratitelji su brzo uočili i crne tangice koje su se jasno isticale ispod tkanine, zbog čega je video u kratkom vremenu prikupio mnoštvo reakcija.
Pratitelji oduševljeni, komentari samo pršte
Ispod objave odmah su se pojavili komplimenti, a mnogi su istaknuli kako pjevačici savršeno pristaje svaki stil koji odabere. Često poznata po hrabrim modnim izborima, Žanamari je i ovoga puta pokazala da se ne boji istaknuti svoje adute.
Reakcije ne jenjavaju
Osim pozitivnih komentara, video je privukao i pozornost brojnih portala, koji su njezin izgled opisali kao izrazito atraktivan i odvažan. Čini se da je pjevačica još jednom dokazala zašto je smatraju jednom od najstiliziranijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama.
