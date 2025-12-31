Od rublja do grožđa: Ovi bizarni rituali navodno jamče sreću, ljubav i novac u novoj godini

Dok se kazaljke sata približavaju ponoći posljednjeg dana u godini, diljem svijeta milijuni ljudi sudjeluju u ritualima za koje se nadaju da će im donijeti sreću, ljubav i blagostanje.

Od onoga što jedemo i nosimo do ponekad bizarnih običaja, doček Nove godine prožet je tradicijama koje spajaju nadu i praznovjerje. Iako se mnogi od tih običaja razlikuju od kulture do kulture, svima je zajednička univerzalna želja za novim i boljim početkom.

Zvuk ponoći i španjolskih 12 želja

Jedan od najpoznatijih i najslađih novogodišnjih običaja potječe iz Španjolske, a zahvaljujući globalizaciji i društvenim mrežama, proširio se i na ostatak svijeta. Riječ je o tradiciji poznatoj kao "uvas de la suerte" ili "grožđe sreće", koja nalaže da se točno u ponoć pojede dvanaest zrna grožđa, po jedno za svaki otkucaj sata.

Svako zrno predstavlja jedan mjesec nadolazeće godine, a uspijete li ih sve pojesti na vrijeme, vjeruje se da vas čeka godina ispunjena srećom i uspjehom. Ako ne uspijete, sudbina vam navodno neće biti toliko naklonjena.

O porijeklu ovog običaja postoje dvije dominantne teorije. Prema popularnijoj priči, tradiciju su početkom dvadesetog stoljeća, točnije 1909. godine, pokrenuli vinogradari iz Alicantea.

Nakon iznimno bogate berbe, ostali su s velikim viškom grožđa pa su osmislili marketinšku kampanju kako bi potaknuli prodaju. Druga teorija seže još dublje u povijest, u osamdesete godine 19. stoljeća, kada je madridska buržoazija počela oponašati francuske elite, koje su za doček pile šampanjac i jele grožđe.

S vremenom je narod prihvatio taj običaj, koji se ustalio kao neizostavan dio španjolske novogodišnje proslave. Praznovjerniji Španjolci čak inzistiraju na specifičnoj sorti Aledo, bijelom grožđu čiji se grozdovi tijekom rasta štite papirnatim vrećicama kako bi bobice imale tanju kožicu i bile slađe.

Tradicija se proširila na Latinsku Ameriku i Filipine, a u posljednjih nekoliko godina doživjela je novu popularnost na TikToku. Tamo su se pojavile i moderne inačice, poput jedenja grožđa ispod stola, što navodno jamči pronalazak ljubavi u novoj godini.

Ovaj običaj često se kombinira s nošenjem crvenog donjeg rublja, koje također simbolizira ljubav i strast, a prema nekim vjerovanjima, mora biti dar od druge osobe.

Foto: Shutterstock

Boja donjeg rublja i sretna trpeza

Nošenje crvenog donjeg rublja za sreću nije vezano samo za Španjolsku; to je popularan običaj u Italiji i mnogim drugim zemljama.

Međutim, boja donjeg rublja može imati različita značenja. U nekim kulturama Latinske Amerike, žuto rublje nosi se za privlačenje bogatstva i financijskog uspjeha, dok ružičasto simbolizira platonsku ljubav i prijateljstvo.

U Brazilu se pak preferira bijela odjeća kao simbol mira i čistoće za godinu koja dolazi. Osim odjeće, ključnu ulogu u prizivanju sreće ima i hrana. Bogata novogodišnja trpeza simbolizira obilje, a određena jela imaju posebno značenje.

Juha od leće, popularna u Italiji i Brazilu, jede se jer okrugli oblik leće podsjeća na kovanice i novac. Slično je i s crnookim grahom na jugu Sjedinjenih Država, koji se jede uz zeleno povrće poput kelja, jer zelena boja simbolizira papirnate novčanice.

Svinjetina se smatra sretnom namirnicom u mnogim kulturama, uključujući Kubu, Austriju i Portugal, jer svinja ruje njuškom prema naprijed, što predstavlja napredak. S druge strane, perad se često izbjegava kako sreća ne bi odletjela.

Riba je također dobar izbor jer pliva naprijed, simbolizirajući kretanje prema budućnosti. U Grčkoj se peče poseban kolač, vasilopita, u koji se sakrije novčić. Vjeruje se da će osoba koja ga pronađe u svojoj kriški imati posebno sretnu godinu.

Foto: Shutterstock

Od razbijanja tanjura do šetnje s koferom

Dok su neki rituali vezani uz hranu i odjeću, drugi zahtijevaju malo više akcije. U Danskoj postoji neobičan običaj razbijanja starih tanjura na vratima prijatelja i obitelji.

Što je veća hrpa razbijenog posuđa ispred vrata, to će osoba imati više sreće i prijatelja u novoj godini. Danci također u ponoć skaču sa stolica kako bi doslovno „uskočili“ u novu godinu i otjerali zle duhove.

U Kolumbiji, oni koji priželjkuju godinu punu putovanja, točno u ponoć uzimaju prazan kofer i šeću s njim oko kvarta. U Ekvadoru i nekim drugim dijelovima Latinske Amerike, običaj je paliti strašila koja predstavljaju „staru godinu“ (Año Viejo), čime se simbolično rješavaju sve negativnosti iz prošlosti.

U Japanu, budistički hramovi zvone 108 puta, što simbolizira čišćenje od 108 ljudskih grijeha i negativnih emocija.