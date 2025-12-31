Mel Gibson i Rosalind Ross prekinuli nakon devet godina veze

Slavni holivudski glumac i redatelj Mel Gibson (69) i scenaristica Rosalind Ross (35) više nisu zajedno. Nakon gotovo desetljeća veze, par se razišao prije otprilike godinu dana, što su potvrdili u zajedničkoj izjavi za magazin People. Razlog prekida nisu željeli otkriti.

Gibsonov predstavnik potvrdio je vijest i za USA Today, navodeći da je razlaz bio miran i bez javnih nesuglasica. ''Iako je tužno zatvoriti jedno poglavlje naših života, blagoslovljeni smo predivnim sinom i nastavit ćemo biti najbolji mogući roditelji“, poručili su Gibson i Ross. Zajedno imaju osmogodišnjeg sina Larsa. Gibson je inače otac devetero djece.

Par je započeo vezu 2014. godine, a njihova je razlika u godinama, čak 34 godine, često bila tema medijskih napisa. Gibson je o tome otvoreno govorio u intervjuu za The Mirror 2016. godine, kada je imao 60, a Ross 26 godina.

''Kad je riječ o godinama i vezama, to je samo broj. Ona je odrasla osoba i razumijemo se. Naravno da postoji određena doza straha, ali nama sve funkcionira odlično. Ona je doista posebna osoba“, rekao je tada oskarovac.

Mel Gibson je prethodno bio u braku s Robyn Denise Moore, koju je upoznao krajem 70-ih, nedugo nakon snimanja filma Mad Max. U braku su proveli 26 godina i dobili sedmero djece, a razveli su se 2006. godine. Nakon toga bio je u vezi s ruskom pjevačicom i tekstopiskinjom Oksanom Grigorjevom, s kojom ima kćer rođenu 2009.

Gibson i Ross surađivali su i profesionalno, a njihova kemija prenijela se i na filmsko platno, gdje su zajedno radili na nekoliko projekata.

