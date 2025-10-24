Bivša Darka Lazića komentirala njegove nezgode u prometu: 'Bitno je što misli policija'

Srpska jevačica Barbara Bobak (27), koja je nekoć bila u vezi s kolegom Darkom Lazićem (34), oglasila se povodom njegove nove pjesme, ali i nedavne prometne nesreće u kojoj su on i njegova supruga zadobili ozljede glave, piše Mondo.

Na pitanje je li poslušala Lazićevu novu numeru, Barbara je za srpske medije kratko odgovorila:

"Jesam. Lijepa je pjesma, Mirso i Deki su to radili, lijepa balada, nema što".

Što Lazićeva bivša kaže na njegove nesreće?

No, kada je riječ o Darkovim prometnim nezgodama, Barbara je bila znatno suzdržanija:

"Ne mogu ni reći što ja mislim, to nije bitno, bitno je što misli prometna policija i apelacijski sud o tome. Imam tu vrstu odgovornosti kao javna osoba, i te kako. Nije mu se ništa dogodilo, tako da nema razloga da se potresam", izjavila je za K1.

Podsjetimo, Darko Lazić nedavno je doživio prometnu nesreću zajedno sa suprugom. Nakon incidenta priznao je da je konzumirao alkohol.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

"Neću reći da nisam pio, popio sam, ali na snimci sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim s njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu reći da nisam. Čekam liječnički nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1,90 i nešto promila nemoguće, to su dvije boce, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića", rekao je Lazić nakon nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Tri sestre, igre moći i zločin: Zavirite na set nove RTL-ove serije koja će vas prikovati za ekrane