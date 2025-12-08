Bivša engleska zvijezda mora u zatvor na šest mjeseci zbog objava na društvenim mrežama

Bivši engleski nogometaš Joey Barton (43) osuđen je na šest mjeseci zatvora, uvjetno na 18 mjeseci zbog objavljivanja uvredljivih poruka na društvenim mrežama.

Bivši veznjak Manchester Cityja, Newcastle Uniteda, Queens Park Rangersa, Marseillea i Rangersa osuđen je zbog šest objava usmjerenih protiv britanskog voditelja Jeremyja Vinea i dvije komentatorice, Lucy Ward i Eni Aluko.

Tužitelji su kazali kako su njegove poruke "prešle granicu između slobode govora i zločina", dok se Barton branio kako su njegove objave bile provokativne i "zadirkivanje" te da nisu imale za cilj izazvati uznemirenost ili tjeskobu.

U jednoj od objava, Barton je nazvao Lucy Ward i Eni Aluko "Fredom i Rose West nogometnih komentatora", aludirajući na dvoje zloglasnih britanskih serijskih ubojica.

Također je objavio poruku u kojoj je bivšu englesku reprezentativku Aluko usporedio s "kategorijom Josifa Staljina i Pola Pota", optužujući je da je "ubila uši stotina tisuća, ako ne i milijuna, nogometnih navijača". Sud ga nije osudio zbog same usporedbe, već zbog ilustracije koja je pratila njegovu poruku.

Bivši nogometaš, koji ima 2.5 milijuna pratitelja na X-u, osuđen je i zbog objave u kojoj je napisao da je Aluko, rođena u Nigeriji, angažirana samo u ime etničke raznolikosti. U drugoj objavi je povukao analogiju između televizijskog voditelja Jeremyja Vinea i američkog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Barton je osuđen na šest mjeseci zatvora, uvjetno na 18 mjeseci, te mu je izrečena zabrana kontakta s Aluko, Wardom i Vineom. Također će morati obavljati neplaćeni rad u zajednici.