Bit će najstariji ikada, a povijesnu utakmicu gledao na TV-u: 'Ovo je najluđe što sam postigao'

Nizozemski 78-godišnji nogometni stručnjak Dick Advocaat izjavio je da je plasman na Svjetsko prvenstvo s Curacaom "najluđe postignuće" u njegovoj dugoj trenerskoj karijeri.

Ovaj karipski otok ima tek nešto više od 150.000 stanovnika te je postao najmanja zemlja u povijesti koja se kvalificirala na Svjetsko prvenstvo.

Nekoliko je čimbenika dovelo do takvog ishoda, od proširenja broja reprezentacija koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu sa 32 na 48, do toga da je Advocaat uspio nagovoriti igrače rođene u Nizozemskoj, koji vuku porijeklo s Kariba, da zaigraju u nacionalnom dresu Curacaa.

U dugoj i bogatoj karijeri vodio je osam različitih reprezentacija, s Nizozemskom je dolazio do polufinala Europskog prvenstva 2004. i četvrtfinala Svjetskog prvenstva 1994., a sljedeće godine bi trebao postati najstariji izbornik u povijesti najvećeg reprezentativnog nogometnog natjecanja.

"Nakon ovakvog pothvata, poželiš reći da je ovo najljepše što sam ikad doživio, ali time bih podcijenio mnoge druge trenutke. No, to je najluđa stvar koju sam ikad postigao kao trener. Ovo je tako divno za otok i za igrače koji su došli izdaleka", rekao je Advocaat za Algemeen Dagblad u svom prvom javnom osvrtu na povijesni uspjeh.

'Srećom, VAR je intervenirao'

Curacao je za plasman na Svjetsko prvenstvo u posljednjem kolu kvalifikacija morao izbjeći poraz na Jamajci. Advocaat se zbog obiteljskih obveza morao vratiti u Nizozemsku pa je odlučujuću utakmicu svoje momčadi pratio na televiziji u svom domu u Haagu.

"Bio sam potpuno iscrpljen nakon utakmice, puno više nego kad sam na klupi", rekao je.

Vrhunac drame na odlučujućoj utakmici dogodio se u četvrtoj minuti sučevog dodatka, kad se činilo da je Jamajka dobila priliku za pogodak iz kaznenog udarca. Salvadorski sudac Ivan Barton je dosudio jedanaesterac, ali je na intervenciju VAR-a svoju odluku poništio nakon što je pogledao snimku.

"Srećom, VAR je intervenirao. Zato i postoji, ali nikad ne znaš, zar ne", rekao je Advocaat.

Prema onoj narodnoj izreci "dok jednom ne smrkne, drugom ne svane", 78-godišnji Nizozemac je postao tvorac povijesnog uspjeha reprezentacije koju je preuzeo u siječnju 2024., a njegov kolega na klupi Jamajke Steve McClaren je smijenjen nekoliko sati po završetku utakmice u Kingstonu.

"Išli smo na najluđa mjesta u kvalifikacijama, igrali na najgorim terenima. Stalno sam govorio da će sve pasti na posljednju utakmicu. I tako je bilo. Ali, na kraju smo postigli ono o čemu su momci sanjali - idemo na Svjetsko prvenstvo", zaključio je Advocaat.

