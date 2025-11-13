Za njih nikad niste čuli, a na pragu su povijesnog plasmana na Svjetsko prvenstvo

Ove reprezentacijske pauze mogli bismo dobiti najluđu priču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, možda i ikada. Naime, riječ je otočiću Curaçao (izgovara se Kurasao) koji je dvije pobjede udaljen od plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Riječ je o karipskom otoku veličine 444 četvorna kilometra sa 150 tisuća stanovnika. Ne treba niti napominjati da bi Curaçao postao najmanja zemlja ikada na Svjetskom prvenstvu.

Foto: Utrecht Robin/abaca/abaca Press/profimedia

Kraljevina Nizozemska mogla bi imati dvije reprezentacije, i to ne po prvi puta

Bio je dio Karipske Nizozemske i Nizozemskih Antila, a od 2010. je samostalno područje Kraljevine Nizozemske (uz nizozemski, govore se i engelski te papiamento). Nije nemoguće da Kraljevina Nizozemska ima dvije reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026, nizozemsku reprezentacije i reprezentaciju Curaçaa što se, vjerovali ili ne, već dogodilo. Bilo je to 1938. kada je na prvenstvu u Francuskoj uz Nizozemsku sudjelovala i njezina kolonija Nizozemska Istočna Indija, današnja Indonezija.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr.

Curaçao će u noći s četvrtka na petak gostovati na Bermudskim Otocima gdje su poprilični favoriti, a onda će pet dana kasnije igrati protiv Jamajke u gostima i pobjedom bi se plasirali na Svjetsko prvenstvo. Drugu šansu mogli bi dobiti ako završe drugi i plasiraju se na internacionalni play-off čiji će pobjednik također sudjelovati na SP-u.

Iskusni trener i nekoliko poznatih imena

Reprezentaciju vodi poznato ime, Dick Advocaat koji je u svojoj karijeri vodio 21 ekipu, a tri je puta bio izbornik Nizozemske. Na klupu Curaçaa stigao je u siječnju 2024. godine. U drugom krugu kvalifikacija pobijedili su sve četiri utakmice. Haiti, Sveta Lucija, Aruba i Barbados su padali i Curaçao je stigao do posljednje, treće runde.

Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

Protiv Trinidada i Tobaga upisali su dva remija, a pobijedili su Bermudske Otoke i Jamajku na domaćem terenu i drže sudbinu u svojim rukama. Većina nogometaša igra u Europi i prošli su nizozemsku školu, ima ih u prvoj i drugoj nizozemskoj ligi, a mogli biste prepoznati imena poput Tahitha Chonga koji je igrao za Man United, a sada je u Sheffield Unitedu. Juninho Bacuna igrao je za Birmingham, Rangerse i Huddersfield. Tu je i njegov brat Leandro koji je nastupao za Aston Villu i Cardiff. Armando Obispo igra u PSV-u, a Cuco Martina dugo je igrao u Premier ligi za Southampton i Everton.

Dvije pobjede dijele Curaçao od povijesti. Postali bi najmanja zemlja ikada na svjetskim prvenstvima (DEVET puta manja od Zelenortskih otoka), a njihov izbornik Dick Advocaat sa 78 godina bio bi najstariji izbornik u povijesti SP-a, čak sedam godina stariji od Otta Rehhagela (Grčka, 2010.)

Postoje priče o autsajderima, a postoji i Curaçao - najmanji najveći autsajder.

POGLEDAJTE VIDEO: Fruk i Moro uoči Farskih otoka: 'Fokusirani smo, idemo po tri boda'