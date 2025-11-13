Za njih nikad niste čuli, a na pragu su povijesnog plasmana na Svjetsko prvenstvo
Riječ je o karipskom otoku veličine 444 četvorna kilometra sa 150 tisuća stanovnika
Ove reprezentacijske pauze mogli bismo dobiti najluđu priču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, možda i ikada. Naime, riječ je otočiću Curaçao (izgovara se Kurasao) koji je dvije pobjede udaljen od plasmana na Svjetsko prvenstvo.
Riječ je o karipskom otoku veličine 444 četvorna kilometra sa 150 tisuća stanovnika. Ne treba niti napominjati da bi Curaçao postao najmanja zemlja ikada na Svjetskom prvenstvu.
Kraljevina Nizozemska mogla bi imati dvije reprezentacije, i to ne po prvi puta
Bio je dio Karipske Nizozemske i Nizozemskih Antila, a od 2010. je samostalno područje Kraljevine Nizozemske (uz nizozemski, govore se i engelski te papiamento). Nije nemoguće da Kraljevina Nizozemska ima dvije reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026, nizozemsku reprezentacije i reprezentaciju Curaçaa što se, vjerovali ili ne, već dogodilo. Bilo je to 1938. kada je na prvenstvu u Francuskoj uz Nizozemsku sudjelovala i njezina kolonija Nizozemska Istočna Indija, današnja Indonezija.
Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr.
Curaçao će u noći s četvrtka na petak gostovati na Bermudskim Otocima gdje su poprilični favoriti, a onda će pet dana kasnije igrati protiv Jamajke u gostima i pobjedom bi se plasirali na Svjetsko prvenstvo. Drugu šansu mogli bi dobiti ako završe drugi i plasiraju se na internacionalni play-off čiji će pobjednik također sudjelovati na SP-u.
Iskusni trener i nekoliko poznatih imena
Reprezentaciju vodi poznato ime, Dick Advocaat koji je u svojoj karijeri vodio 21 ekipu, a tri je puta bio izbornik Nizozemske. Na klupu Curaçaa stigao je u siječnju 2024. godine. U drugom krugu kvalifikacija pobijedili su sve četiri utakmice. Haiti, Sveta Lucija, Aruba i Barbados su padali i Curaçao je stigao do posljednje, treće runde.
Protiv Trinidada i Tobaga upisali su dva remija, a pobijedili su Bermudske Otoke i Jamajku na domaćem terenu i drže sudbinu u svojim rukama. Većina nogometaša igra u Europi i prošli su nizozemsku školu, ima ih u prvoj i drugoj nizozemskoj ligi, a mogli biste prepoznati imena poput Tahitha Chonga koji je igrao za Man United, a sada je u Sheffield Unitedu. Juninho Bacuna igrao je za Birmingham, Rangerse i Huddersfield. Tu je i njegov brat Leandro koji je nastupao za Aston Villu i Cardiff. Armando Obispo igra u PSV-u, a Cuco Martina dugo je igrao u Premier ligi za Southampton i Everton.
Dvije pobjede dijele Curaçao od povijesti. Postali bi najmanja zemlja ikada na svjetskim prvenstvima (DEVET puta manja od Zelenortskih otoka), a njihov izbornik Dick Advocaat sa 78 godina bio bi najstariji izbornik u povijesti SP-a, čak sedam godina stariji od Otta Rehhagela (Grčka, 2010.)
Postoje priče o autsajderima, a postoji i Curaçao - najmanji najveći autsajder.
POGLEDAJTE VIDEO: Fruk i Moro uoči Farskih otoka: 'Fokusirani smo, idemo po tri boda'