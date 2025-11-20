Heroj koji je naciju doveo na korak do ispunjenja najluđih snova: 'Godinama nisam plakao do tog trena'

Troy Parrott i njegova Irska donijeli su jedan od najemotivnijih trenutaka europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Iznenađujuća pobjeda protiv Portugala, u kojoj je igrao i Cristiano Ronaldo, dala je Ircima nadu za utakmicu protiv Mađarske.

Vikend iz snova

Te nedjeljne večeri Mađarima bi bod bio dovoljan, dok je Irskoj, nakon kvalifikacija u kojima su gubili od Armenije, trebala druga pobjeda u tri dana. Za Irce nije moglo gore krenuti. Već u trećoj minuti zabio je Daniel Lukacs, ali je heroj protiv Portugala Troy Parrott uspio poravnati u 15. minuti. Iako je Barnabás Varga prije poluvremena vratio Mađare u vodstvo, Parrott je golovima u 80. i 96. minuti preokrenuo i odveo Irsku u dodatne kvalifikacije – i priliku za prvo Svjetsko prvenstvo od 2002.

Irski heroj je za BBC objasnio kako se tada osjećao i što mu taj pogodak znači:

“Koliko sam ga puta pogledao? Vjerojatno oko 500 – svaki put kad uzmem mobitel, iskoči,” objašnjava Parrott. “Čak i sinoć kad sam legao, nisam mogao spavati, samo sam ga iznova i iznova proživljavao. Općenito nisam emotivna osoba, ovo je prvi put nakon godina da sam plakao. Mogao bih ovdje sjediti i pokušavati to opisati, ali prvi je put da sam osjetio nešto takvo. Zabijao sam golove i prije, ali nijedan nije bio toliko značajan kao ovaj posljednji protiv Mađarske. Kao zemlja imali smo puno razočaravajućih rezultata i nismo navijačima dali mnogo razloga za slavlje, zato su ovo bile suze radosnice.”

“Možeš ležati u krevetu i zamišljati kako želiš da se scenariji odvijaju, ali tjedan kakav sam ja imao ne možeš ni zamisliti. Da se sve to dogodi tako savršeno, u tom trenutku utakmice – mora biti zapisano. Sve se savršeno posložilo. To je malo dobre karme za nas, jer kao momčad i kao zemlja imali smo puno loše karme.”

'Nitko ne podržava kao Irci'

“Ludo je. Možda sam pristran, ali Irci svoje podržavaju bolje nego itko. To je stvarno nešto posebno. Prekrasno. Samo vidjeti koliko je to sve usrećilo ljude – danas sam bio vani i navijači mi zahvaljuju. Volim odakle dolazim, volim biti Irac. To je nešto što ću imati cijeli život. Ljudi govore da im je ovo najbolja noć u životu, i moći tome pridonijeti nešto je što nikad neću zaboraviti,” zaključio je Parrott.

Inače, Parrott ima sklonost tetovažama, a upitan bi li obilježio pogodak koji je Republiku Irsku bacio u trans radosnog slavlja novom tetovažom, Troy Parrott je odgovorio: “Ne, mislim da ću je napraviti tek kada dođemo na Svjetsko prvenstvo!”

Ovo nije kraj za Irsku jer moraju proći kroz još jedan krug kvalifikacija, ali Parrottov treći gol ostat će zauvijek upisan u pamćenje irskih nogometnih fanova.

