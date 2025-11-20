Isprobali smo simulator ždrijeba Svjetskog prvenstva: Hrvatskoj vrlo lagana skupina
Ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva održat će se ubrzo, petog prosinca u Washingtonu
Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku sve je bliže. Hrvatska je u studenom službeno osigurala plasman, a još samo šest mjesta se nudi. Tih šest reprezentacija doznat ćemo u ožujku.
Ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva održat će se ubrzo, petog prosinca u Washingtonu, a Hrvatska će biti u drugoj jakosnoj skupini. Prije nekoliko dana pisali smo o tome koga Hrvatska može izvući što možete pročitati OVDJE. Sada smo upalili simulator ždrijeba da vidimo možemo li isprovocirati sreću.
Naša simulacija Hrvatsku je smjestila u skupinu s Kanadom, Uzbekistanom i Zelenortskim Otocima. Ne bismo imali ništa protiv take skupine. Igrali bismo u tome slučaju s domaćinom i najslabije plasiranom momčadi prvog pota te s dva debitanta. Ne treba niti napominjati da bi Hrvatska bili prvi favorit u toj skupini.
Simulator je ponudio i dvije skupine smrti. Tako je u skupinu G stavio Brazil, Italiju, Japan i Norvešku, a u skupinu L Argentinu, Obalu Bjelokosti, Švicarsku i Tursku. Dvije skupine da se smrzneš. Mi ne bismo imali ništa protiv.
