Evo koga Hrvatska može izvući u ždrijebu: BiH nam je napravila jednu bitnu promjenu

Hrvatska je u zadnji dan Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ušla s jako malom teoretskom šansom za prelazak u 'prvi pot', ali Belgija je očekivano svladala Lihtenštajn te je ostala u toj prvoj jakosnoj skupini, a nas definitvno ostavila u drugom šeširu.

Austrija je remijem protiv BiH pala u treći šešir, a gurnula Ekvador k nama u drugi. To znači kako ćemo izbjeći Ekvador u skupini, ali potencijalno možemo izvući Austriju. Na papiru se to svakako čini kao bolja opcija. Ekvador samo ne smije izgubiti u prijateljskoj utakmici protiv Novog Zelanda jer će ga to baciti nazad u treći šešir, ali šanse za to su izrazito male.

Škotska je velikom pobjedom nad Danskom izborila izravni plasman i ušla u treći šešir, a Dance gurnula u dokvalifikacije.

Hrvatska tako ne može u skupini izvući Maroko, Italiju (ako prođe), Kolumbiju (što znači kako ćemo najvjerojatnije igrati prijateljsku s njom u ožujku u Americi), Urugvaj, Švicarsku, Japan, Senegal, Iran, Dansku (ako prođe), Južnu Koreju i Ekvador.

Iz prvog šešira ćemo pak dobiti nekoga od ovih: Meksiko, SAD, Kanada, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka.

Promjene u trećem potu

Iz trećeg 'pota' mogu nam doći Austrija, Turska (ako prođe), Australija, Ukrajina (ako prođe), Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Tunis, Paragvaj i Obala Bjelokosti.

Iz četvrtog tu su Uzbekistan, Katar, Kongo (ako prođe), Irak (ako prođe), Saudijska Arabija, Južna Afrika, Jordan, Zelenortski Otoci, Jamajka, Gana, Haiti, Novi Zeland.

Nogometni svijet dakle s nestrpljenjem iščekuje 5. prosinca, dan kada će u Washingtonu biti održan ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

