Poznato 39 od 48 sudionika Svjetskog prvenstva 2026: Evo popisa svih reprezentacija

Nakon što je okončana grupna faza europskih kvalifikacija poznato je 39 od 48 sudionika na Svjetskom prvenstvu iduće godine kojem će zajednički domaćini biti Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države.

Iz Europe su u utorak SP osigurali Španjolska, Švicarska, Škotska, Belgija i Austrija čime su se pridružili ranijim pobjednicima skupina europskih kvalifikacija, a to su bili Francuska, Engleska, Hrvatska, Portugal, Norveška, Njemačka i Nizozemska.

Ždrijeb skupina SP-a bit će 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.

Konačna lista svih sudionika Svjetskog prvenstva bit će poznata krajem ožujka iduće godine kada su na rasporedu dodatne kvalifikacije u Europi te Interkontinentalne kvalifikacije.

Dosad poznati sudionici Svjetskog prvenstva:

Domaćini: Meksiko, Kanada, SAD (3)

Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis (9)

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan (8)

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj (6)

Europa: Francuska, Engleska, Hrvatska, Portugal, Norveška, Njemačka, Nizozemska, Švicarska, Španjolska, Belgija, Škotska, Austrija (12)

Oceanija: Novi Zeland (1)