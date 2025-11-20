Vatreni u ključnom trenutku spašava karijeru?
Hrvat zna što mora napraviti ako želi na Svjetsko prvenstvo
Hrvatski nogometaš Luka Sučić (23) mogao bi ove zime napustiti Real Sociedad, objavio je španjolski Estadio Deportivo.
Sučić je prošle sezone briljirao u klupskom dresu i bio najbolji igrač Sociedada, no ove se sve promijenilo. Trener ga je navodno opisao i ukupno je za svoj klub odigrao samo 220 minuta.
Španjolski Estadio Deportivo javlja da bi Sućić na zimu mogao zbog ove situacije napustiti Sociedad. Navode da je odlazak izgledan i da je nekoliko neimenovanih klubova zainteresirano za njega. Sociedad bi ga bio voljen prodati za 10 milijuna eura.
Takva situacija odrazila se i na Sučićev status u reprezentaciji i sada mu "visi" odlazak na Svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić najavio je da će razgovarati s njim i s još dvojicom mlađih igrača, Lovrom Majerom i Martinom Baurinom čiji status u klubovima nije bajan.
Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na Net.hr-u
"Imamo još sedam mjeseci da izaberemo napadače. Imamo vremena, tražit ćemo rješenja. Na dečkima je da se nametnu. Svi imaju prigodu i bit će još dosta borbe za 26 igrača koji idu na SP. Kostur postoji i zna se. To su senatori oko kojih se gradi priča. Na mlađima je da se bore. Žao mi je što Sučić, Majer i Baturina nisu tu. Imat ćemo razgovore s njima već idući tjedan. Nitko neće biti zakinut i zapostavljen. obići ćemo sve igrače. Cilj nam je izabrati najbolje", rekao je Dalić.
POGLEDAJTE VIDEO: Od plaža do svjetske scene: Curacao i Haiti debitirat će na Mundijalu