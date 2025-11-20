Vatreni u ključnom trenutku spašava karijeru?

Hrvatski nogometaš Luka Sučić (23) mogao bi ove zime napustiti Real Sociedad, objavio je španjolski Estadio Deportivo.

Sučić je prošle sezone briljirao u klupskom dresu i bio najbolji igrač Sociedada, no ove se sve promijenilo. Trener ga je navodno opisao i ukupno je za svoj klub odigrao samo 220 minuta.

Španjolski Estadio Deportivo javlja da bi Sućić na zimu mogao zbog ove situacije napustiti Sociedad. Navode da je odlazak izgledan i da je nekoliko neimenovanih klubova zainteresirano za njega. Sociedad bi ga bio voljen prodati za 10 milijuna eura.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Takva situacija odrazila se i na Sučićev status u reprezentaciji i sada mu "visi" odlazak na Svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić najavio je da će razgovarati s njim i s još dvojicom mlađih igrača, Lovrom Majerom i Martinom Baurinom čiji status u klubovima nije bajan.

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na Net.hr-u

"Imamo još sedam mjeseci da izaberemo napadače. Imamo vremena, tražit ćemo rješenja. Na dečkima je da se nametnu. Svi imaju prigodu i bit će još dosta borbe za 26 igrača koji idu na SP. Kostur postoji i zna se. To su senatori oko kojih se gradi priča. Na mlađima je da se bore. Žao mi je što Sučić, Majer i Baturina nisu tu. Imat ćemo razgovore s njima već idući tjedan. Nitko neće biti zakinut i zapostavljen. obići ćemo sve igrače. Cilj nam je izabrati najbolje", rekao je Dalić.

POGLEDAJTE VIDEO: Od plaža do svjetske scene: Curacao i Haiti debitirat će na Mundijalu