Sportski direktor Milana otkrio što ga je kod Luke Modrića najviše zaintrigiralo

Dolazak Luke Modrića u Milan mnogi već vide kao jackpot prijelaznog roka. Hrvatski kapetan u kratkom je vremenu osvojio svlačionicu, preuzeo ritam igre i pokazao zašto ga smatraju jednim od posljednjih velikih nogometnih majstora.

Sportski direktor Milana, Igli Tare, na Social Football Summitu u Torinu nije skrivao oduševljenje atmosferom koju je Modrić donio u klub:

„Luka ima poseban karakter. Vidjeti ga kako nakon pobjede slavi s energijom djeteta — to je nešto najljepše što možete doživjeti u svlačionici“, rekao je Tare.

Upravo je on odigrao ključnu ulogu u Modrićevu dolasku. Početkom lipnja osobno je doletio u Rijeku na okupljanje hrvatske reprezentacije kako bi s Modrićem razgovarao o mogućem prelasku na San Siro.

Samo mjesec dana kasnije, sve je bilo službeno — Modrić je potpisao jednogodišnji ugovor, uz opciju produljenja na još jednu sezonu. Milan je dobio vođu, a Serie A ime koje ponovno puni stadione.

