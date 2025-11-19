FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
šef crveno crnih /

Sportski direktor Milana otkrio što ga je kod Luke Modrića najviše zaintrigiralo

Sportski direktor Milana otkrio što ga je kod Luke Modrića najviše zaintrigiralo
×
Foto: Stefan Ivanovic/pixsell

Milan je dobio vođu, a Serie A ime koje ponovno puni stadione

19.11.2025.
22:18
Sportski.net
Stefan Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dolazak Luke Modrića u Milan mnogi već vide kao jackpot prijelaznog roka. Hrvatski kapetan u kratkom je vremenu osvojio svlačionicu, preuzeo ritam igre i pokazao zašto ga smatraju jednim od posljednjih velikih nogometnih majstora.

Sportski direktor Milana, Igli Tare, na Social Football Summitu u Torinu nije skrivao oduševljenje atmosferom koju je Modrić donio u klub:

„Luka ima poseban karakter. Vidjeti ga kako nakon pobjede slavi s energijom djeteta — to je nešto najljepše što možete doživjeti u svlačionici“, rekao je Tare.

Upravo je on odigrao ključnu ulogu u Modrićevu dolasku. Početkom lipnja osobno je doletio u Rijeku na okupljanje hrvatske reprezentacije kako bi s Modrićem razgovarao o mogućem prelasku na San Siro.

Sve o Luki Modrića čitajte na portalu Net.hr!

Samo mjesec dana kasnije, sve je bilo službeno — Modrić je potpisao jednogodišnji ugovor, uz opciju produljenja na još jednu sezonu. Milan je dobio vođu, a Serie A ime koje ponovno puni stadione.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

Luka ModrićMilanSportski Direktor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
šef crveno crnih /
Sportski direktor Milana otkrio što ga je kod Luke Modrića najviše zaintrigiralo