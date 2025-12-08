FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROMIJENILA IME /

Tko je supruga Nike Tokića Kartela? Samozatajna Nevia prije se zvala potpuno drugačije

Tko je supruga Nike Tokića Kartela? Samozatajna Nevia prije se zvala potpuno drugačije
×
Foto: Marko Seper/pixsell

Supružnici zajedno imaju dvije kćeri i četvero unučadi, a skupa vode i obiteljske tvrtke

8.12.2025.
15:15
Hot.hr
Marko Seper/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sinoć je u Hrvatskom narodnom kazalištu održan humanitarni koncert Jazz orkestra Hrvatske vojske za Zakladu vojne solidarnosti na kojem su zapjevala i brojna poznata imena. Mikrofona su se tako uhvatili Marko Kutlić, Dino Jelusić, Nika Pastuović, Mia Raguž,  Ana Uršula Najev, a kao gost iznenađenja nastupio je i Neno Belan. 

Koncert je privukao i brojna poznata lica među kojima se u publici najviše istaknulo ono poduzetnika i prošlogodišnjeg predsjedničkog kandidata Nike Tokića Kartela (59) koji je stigao u društvu supruge Nevie Tokić Kartelo koju nemamo priliku često vidjeti. 

Tko je supruga Nike Tokića Kartela? Samozatajna Nevia prije se zvala potpuno drugačije
Foto: Marko Seper/pixsell

Inače, supružnici zajedno imaju dvije kćer i četvero unučadi. Skupa vode i obiteljske tvrtke, a na čelu jedne je njihova kći Ivana Kolinger, koja je udana za nogometaša NK Lokomotiva Denisa Kolingera. Kolinger je 2017. godine zaigrao i za hrvatsku reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Meksika kada su Vatreni slavili 2-1.

Niko je rođen kao Željko

Niko je inače rođen u Zagrebu 1966. godine kao Željko Tokić. Kasnije je uzeo očevo ime Niko i dodao majčino djevojačko prezime Kartelo, kao izraz poštovanja prema svojim roditeljima.

U ranoj mladosti obilježio ga je odlazak roditelja na rad u Njemačku, gdje je kasnije i sam stekao značajan dio radnog iskustva. Iako je imao aspiracije prema pravnoj struci, rano se posvetio poduzetništvu.

Tko je supruga Nike Tokića Kartela? Samozatajna Nevia prije se zvala potpuno drugačije
Foto: Robert Anic/pixsell

Supruga je također promijenila ime

Zanimljivo je za spomenuti i kako je njegova supruga također u jednom trenutku promijenila ime. Naime, Nevia se zvala Snježana, a nakon predsjedničkih izbora, za RTL je otkrila kako je došlo do promjene imena. 

'To je bila zajednička odluka. On je prvi krenuo u to samim time što se njegov otac zove Niko pa sam onda i ja. Nevia ili Snježana to je isto', kazala je tada. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Država gradi 10.500 priuštivih stanova: Evo koliko će samca koštati stan od 30 kvadrata

Niko Tokić Kartelo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROMIJENILA IME /
Tko je supruga Nike Tokića Kartela? Samozatajna Nevia prije se zvala potpuno drugačije