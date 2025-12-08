Tko je supruga Nike Tokića Kartela? Samozatajna Nevia prije se zvala potpuno drugačije

Sinoć je u Hrvatskom narodnom kazalištu održan humanitarni koncert Jazz orkestra Hrvatske vojske za Zakladu vojne solidarnosti na kojem su zapjevala i brojna poznata imena. Mikrofona su se tako uhvatili Marko Kutlić, Dino Jelusić, Nika Pastuović, Mia Raguž, Ana Uršula Najev, a kao gost iznenađenja nastupio je i Neno Belan.

Koncert je privukao i brojna poznata lica među kojima se u publici najviše istaknulo ono poduzetnika i prošlogodišnjeg predsjedničkog kandidata Nike Tokića Kartela (59) koji je stigao u društvu supruge Nevie Tokić Kartelo koju nemamo priliku često vidjeti.

Foto: Marko Seper/pixsell

Inače, supružnici zajedno imaju dvije kćer i četvero unučadi. Skupa vode i obiteljske tvrtke, a na čelu jedne je njihova kći Ivana Kolinger, koja je udana za nogometaša NK Lokomotiva Denisa Kolingera. Kolinger je 2017. godine zaigrao i za hrvatsku reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Meksika kada su Vatreni slavili 2-1.

Niko je rođen kao Željko

Niko je inače rođen u Zagrebu 1966. godine kao Željko Tokić. Kasnije je uzeo očevo ime Niko i dodao majčino djevojačko prezime Kartelo, kao izraz poštovanja prema svojim roditeljima.

U ranoj mladosti obilježio ga je odlazak roditelja na rad u Njemačku, gdje je kasnije i sam stekao značajan dio radnog iskustva. Iako je imao aspiracije prema pravnoj struci, rano se posvetio poduzetništvu.

Foto: Robert Anic/pixsell

Supruga je također promijenila ime

Zanimljivo je za spomenuti i kako je njegova supruga također u jednom trenutku promijenila ime. Naime, Nevia se zvala Snježana, a nakon predsjedničkih izbora, za RTL je otkrila kako je došlo do promjene imena.

'To je bila zajednička odluka. On je prvi krenuo u to samim time što se njegov otac zove Niko pa sam onda i ja. Nevia ili Snježana to je isto', kazala je tada.

