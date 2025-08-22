Je li Garcia konačno osvojio šesticu? Talijanski insajder otkrio: Na Poljud stižu čak dva pojačanja iz Španjolske

Matteo Moretto, talijanski novinar koji u posljednje vrijeme ima najnovije i najtočnije informacije o transferima u španjolskom nogometu, objavio je kako će Hugo Guillamon potpisati za Hajduk.

Radi se o 25-godišnjem nogometašu Valencije koji prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a može igrati na poziciji stopera i zadnjeg veznog. Upravo je ta pozicija jedna od najkritičnijih u sustavu Gonzala Garcije, a Guillamon bi trebao biti veliko pojačanje Bijelih.

Guillamon je u rujnu 2022. vrijedio najviše u karijeri, čak 25 milijuna eura. Cijelu dosadašnju karijeru proveo je u Valenciji, od najmlađih kategorija pa sve do danas. Za prvu momčad sakupio je 146 nastupa u kojima je zabio pet golova i namjestio četiri. Iako ima ugovor do ljeta sljedeće godine, Guillamon bi premanekim navodima mogao stići bez odštete.

Hugo Guillamón firmará por el Hajduk Split. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 22, 2025

Nešto kasinje talijanski je novinar objavio i kako će u Hajduk stići i Edgar Gonzalez iz Almerije. Interes Hajduka za njega je poznat od ranije, a prvi ga je objavio ponati Fabrizio Romano.

González je 28-godišnji Španjolac koji igra za Almeríju od 2023. kada je došao iz Real Betisa. Po Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura, a 2022. godine vrijedio je 10 milijuna kad je igrao za Betis.

El almeriense Edgar González también jugará en Croacia. https://t.co/DI62VCa9kI — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 22, 2025

Igrao je i za Betis Deportivo, Corneliju i Espanyol. Prošle sezone odigrao je 40 utakmica za Almeríju u La Ligi 2 i zabio dva gola. Bio je neizostavni član prve postave, odigrao je preko 3300 minuta u ligaškom dijelu. Može pokriti i poziciju zadnjeg veznog. Odigrao je i 87 utakmica u La Ligi za Betis i Almeríju.

