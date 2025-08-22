'LOTO' NA POLJUDU /

Je li Garcia konačno osvojio šesticu? Talijanski insajder otkrio: Na Poljud stižu čak dva pojačanja iz Španjolske

Je li Garcia konačno osvojio šesticu? Talijanski insajder otkrio: Na Poljud stižu čak dva pojačanja iz Španjolske
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Guillamon je u rujnu 2022. vrijedio najviše u karijeri, čak 25 milijuna eura

22.8.2025.
20:48
SPORTSKI.NET
Ivana Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Matteo Moretto, talijanski novinar koji u posljednje vrijeme ima najnovije i najtočnije informacije o transferima u španjolskom nogometu, objavio je kako će Hugo Guillamon potpisati za Hajduk

Radi se o 25-godišnjem nogometašu Valencije koji prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a može igrati na poziciji stopera i zadnjeg veznog. Upravo je ta pozicija jedna od najkritičnijih u sustavu Gonzala Garcije, a Guillamon bi trebao biti veliko pojačanje Bijelih. 

Guillamon je u rujnu 2022. vrijedio najviše u karijeri, čak 25 milijuna eura. Cijelu dosadašnju karijeru proveo je u Valenciji, od najmlađih kategorija pa sve do danas. Za prvu momčad sakupio je 146 nastupa u kojima je zabio pet golova i namjestio četiri. Iako ima ugovor do ljeta sljedeće godine, Guillamon bi premanekim navodima mogao stići bez odštete. 

Nešto kasinje talijanski je novinar objavio i kako će u Hajduk stići i Edgar Gonzalez iz Almerije. Interes Hajduka za njega je poznat od ranije, a prvi ga je objavio ponati Fabrizio Romano.

González je 28-godišnji Španjolac koji igra za Almeríju od 2023. kada je došao iz Real Betisa. Po Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura, a 2022. godine vrijedio je 10 milijuna kad je igrao za Betis. 

Igrao je i za Betis Deportivo, Corneliju i Espanyol. Prošle sezone odigrao je 40 utakmica za Almeríju u La Ligi 2 i zabio dva gola. Bio je neizostavni član prve postave, odigrao je preko 3300 minuta u ligaškom dijelu. Može pokriti i poziciju zadnjeg veznog. Odigrao je i 87 utakmica u La Ligi za Betis i Almeríju. 

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia hvali protivnika: 'Osijek igra jako dobro, atraktivno i ofenzivno'

HajdukPojačanjaGonzalo GarciaPoljud
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'LOTO' NA POLJUDU /
Je li Garcia konačno osvojio šesticu? Talijanski insajder otkrio: Na Poljud stižu čak dva pojačanja iz Španjolske