Garcia: 'Slobodno se smijte, Rebić nekad želi više nego što mu dajemo'

Gonzalo Garcia najavio je gostovanje Hajduka u Osijeku ove nedjelje u sklopu 4. kola HNL-a.

Hajduk na gostovanje u Osijeku ide s tri pobjede u tri dosad odigrana kola u HNL-u i devet bodova, a domaćini imaju samo dva boda.

"Osijek je kvalitetan, igra jako dobro. Trener Rožman je stigao u teškom trenutku prošle sezone i želi nešto izgraditi. Njegova je momčad atraktivna i napadačka. Nisu zabili gol, ali stvorili su puno šansi protiv Dinama i Rijeke. Ali nogomet je takav. Nekad ne dobijete ono što zaslužite. Osijek ima neke jako dobre igrače", rekao je u uvodu Garcia pa odgovorio na pitanje o dvije najveće zvijezde u svojoj ekipi, Marku Livaji i Anti Rebiću:

"Svi dobro treniraju i pozitivni su. Slušaju me pozorno. Vidjet ćemo u nedjelju tko će igrati. Slobodno se smijte. Imamo puno igrača koji mogu igrati u prvoj postavi. Neki igrači imaju probleme s ozljedama, ali to ćemo vidjeti sutra na treningu. Moguće je da će Livaja i Rebić igrati od prve minute zajedno ove nedjelje. Oni su važni igrači za ovu momčad. Moramo vidjeti kakav je Rebić fizički. Tjeramo ga da trenira, nekad želi i više nego što mu dajemo. Teško je reći kad će biti potpuno spreman."

"Imate 14-15 igrača koji ozbiljno konkuriraju. Svi oni mogu biti starteri. Tu uvijek ovisi o rezultatu. Ako izgubiš s Durdovom, kažu gdje je Bamba i obratno. Možda zvuči glupo, ali nekad pošalješ na teren momčad s kojom nećeš odmah riješiti stvari i doći do bodova. Moramo mijenjati mentalitet, iako to nije lako", istaknuo je.

"Fizički ćemo sigurno biti bolji nego do sada. Sutra ćemo autobusom na put od osam sati. Znam dok sam trenirao s Istrom da nas čeka težak put, ali spremni smo. U ova dva mjeseca sam bolje upoznao neke igrače. Jedno je kad ih gledaš sa strane i kada si s njima svaki dan. Ne treba mi da mi netko kaže 'ovaj je dobar', ja volim biti taj koji se u nešto uvjeri. Ovdje se događaju stvari kao i drugdje, samo što su ovdje deset puta izraženije. Ali, ja sam fokusiran na stvari koje mogu mijenjati, kako da budemo bolji kao momčad. U Istri sam isto imao pritisak da pobijedim, sam sebi sam ga stvarao. Moj pritisak je velik bez obzira na veličinu kluba", poručio je Garcia.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što donosi nova epizoda Fight of Nations™: Posebni izazov iznenadio natjecatelje