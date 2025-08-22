Pamti ga se po dvostrukoj kruni s Rijekom, a sada stiže u Lokomotivu
Lokomotiva dovela veliko pojačanje! Na Kajzericu je stigao iskusni crnogorski reprezentativac Marko Vešović, nogometaš kojeg hrvatska publika pamti po osvajanju povijesne dvostruke krune s Rijekom 2017. godine.
Vešović dolazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Qarabağom, gdje je proveo posljednje četiri sezone i osvajao naslove. U karijeri je nosio dres Budućnosti, Crvene zvezde, Torina, Spezije, Rijeke i Legije Varšava, a sada se nakon sedam godina vraća u HNL.
Za reprezentaciju Crne Gore upisao je 60 nastupa i ostaje standardan član momčadi, pa ga vjerojatno čeka i ogled protiv Hrvatske na Maksimiru u rujnu.
