'Rijeka je odigrala na maksimumu, ali ovo je glavni problem uoči gostovanja na Toumbi'

Rijeka je na svom europskom putu na Rujevici ugostila PAOK, a sve što se može reći nakon pobjede nad nominalno jačim suparnikom jest – svaka čast! Uzvrat je za tjedan dana na Toumbi, prvaci Hrvatske još prije toga idu na noge Varaždinu.

Upravo zato, upitali smo Elvisa Scoriu, nekadašnjeg trenera Rijeke i iskusnog nogometnog analitičara, kako vidi ovu borbu za Europu našeg drugog predstavniika u natjecanjima.

Je li Rijeka na Rujevici odigrala jednu od svojih najboljih utakmica ove godine?

Ne bih sada toliko daleko išao, Rijeka je osvojila prvenstvo i Kup, ne treba ulaziti u tako bombastične zaključke. Odigrali su hrabro i stabilno, posebno defenzivno. Nisu im dozvoljavali prostore i zatvorili su PAOK u situacijama jedan na jedan. Grci su tvrda ekipa, kompetitivna i natjecateljska. Njihovi klubovi nikada nisu igrali neki lijep i veliki nogomet, ali su znali igrati na rezultat i uvijek su uspijevali dobivati takve utakmice. Sveli su PAOK na minimum, imali su čak šanse doći i do drugog pogotka i rekao bih da su izvukli maksimum od svojih trenutačnih mogućnosti.

Hoće li momčad Radomira Đalovića sve podrediti prolasku u Europsku ligu i protiv Varaždina izaći tako da odmori glavne igrače?

Rijeka je u prijelaznom razdoblju. Priča se o promjenama, znamo da moraju prodavati. Ovaj period je dosta zahtjevan. Početkom mjeseca ćemo imati puno jasniju sliku. Utakmicu s Varaždinom nikako ne mogu podcijeniti. Igra se u nedjelju, sljedeća utakmica je u četvrtak, ima se tu dovoljno vremena za srediti i pripremiti momčad. Bit će promjena, ali Rijeka u te dvije utakmice sigurno ide na pobjedu. Glavni problem je što se stalno priča o tim odlascima i što se ne zna kada će im biti zadnja utakmica za Rijeku. Situacija koja nije lagana. A uskoro idu u Split na noge Hajduku.

Koliko mogu Fruk i Janković izvan Rijeke? Koji je njihov plafon?

Teško mi je to reći. Bitno je da odu u klubove gdje će dobiti šansu. Imaju kvalitetu. Ako dođeš u klub koji ima tri ista ili slična igrača, normalno je da će ti biti teže, to je ključ. Mogu dosta ako im se pruži prava prilika.

Hoće li Rijeka uspjeti svladati prokletsvo hrvatskih klubova na Toubmi?

Drugačija je to utakmica. PAOK-u će dobro doći to što sad za vikend igra prvu utakmicu u prvenstvu da se još malo poslože i vide gdje su. Definitivno je da su favorit na svojoj Toumbi, ali bili su po kladionicama i na Rujevici. Rijeka mora odigrati maksimalno pa što bude, kao na Rujevici.

Može li Rijeka do proljeća u Europi?

Sve ovisi o natjecanju, ovisi u kojoj će ligi igrati, vidjet ćemo ždrijeb. Najveća je nepoznanica to kako će Rijeka izgledati nakon prijelaznog roka. Ima dosta upitnika oko toga. Možeš igrati protiv ekipa iz Litve, a možeš dobiti i nekoga iz La Lige ili Premier Lige. Celje i Borac su uspjeli prošle godine izboriti proljeće. Slovenci su igrali četvrtfinale, a klub iz BiH osminu finala. Zašto ne bi i Rijeka...

