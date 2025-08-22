Igor Štimac je nesretan: 'Evo gorčine, on neće dobiti prolaznu ocjenu...'

Trener Zrinjskog Igor Štimac nakon poraza od nizozemskog Utrechta 0-2 u prvom susretu play-offa Konferencijske lige rekao je da osjeća gorčinu zbog rezultata budući da je, kako tvrdi, njegova momčad dominirala.

"Evo gorčine nakon ovakvog rezultata, jer mogu jedino čestitati svojim igračima na htijenju, pameti i mudrosti, na svemu što su pokazali. Prezentirali su klub na najvišoj mogućoj razini i dominirali protiv kvalitetnog protivnika", rekao je Štimac na klupskoj konferenciji za novinare.

Dodao je da njegova momčad ima problema s realizacijom.

"Za golove se igra. To je ono što odlučuje. Tu je ipak momčad Utrechta kvalitetnija", dodao je hrvatski stručnjak.

Pohvalio je igru hrvatskoga trojca, Karla Abramovića, Jakova Pranjića i Tea Mikića, koji su uz napadačke zadaće odlično napravili i posao u obrani.

Upitan o suđenju bugarskog suca Georgija Kabakova, Štimac je rekao da ne očekuje da će dobiti prolaznu ocjenu, posebno zbog prijepornog jedanaesterca.

"Mislim da je nepotrebno da pričam kad smo sve vidjeli. Mislim da će i kontrolor reći svoje, da neće dobiti prolaznu ocjenu za ovakvo suđenje. Jer, ovo suđenje nikako ne pripada u Europsku ligu", rekao je trener Zrinjskog.

