Škotski ponos spasio Hrvat! Pogledajte kako je bivši igrač Hajduka srušio planove FCSB-a

Aberdeen i FCSB odigrali su uzbudljivih 2:2 u prvoj utakmici završne faze kvalifikacija za plasman u Europa ligu, a istaknuo se hrvatski veznjak Ante Palaversa.

Rumunji su poveli u 32. minuti preko Daniela Birligea, a situacija za škotski klub postala je još teža kada su gosti ostali s igračem manje, Juri Cisotti isključen je u 39. minuti.

Unatoč brojčanoj nadmoći, Aberdeen je primio i drugi pogodak, Darius Olaru povisio je na 2:0 u 47. minuti. No domaći nisu odustali. Povratak je započeo Palaversa, koji je u 61. minuti smanjio na 2:1. Hrvatski nogometaš, koji je u Aberdeen stigao prošlog kolovoza iz francuskog Troyesa, bio je ključna figura i kod drugog gola. U 79. minuti asistirao je Esteru Sokleru za konačnih 2:2.

Uzvrat je na rasporedu 28. kolovoza u Bukureštu.

POGLEDAJTE VIDEO: McKenna otkrio detalj zbog kojeg je došao u Dinamo: 'Boban je razgovarao s mojoj djevojkom'