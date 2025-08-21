Navijači Rijeke oduševljeni predstavom svojih ratnika: Ipak, bocnuli su jednu osobu...

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za plasman u Europsku ligu Rijeka je na Rujevici pred 6.900 gledatelja pobijedila PAOK sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Luka Menalo u 39. minuti na ubačaj Nike Jankovića.

Za PAOK je do 60. minute igrao Luka Ivanušec, dok Dejan Lovren nije zaigrao za gostujući sastav.

Riječki navijači bili su prezadovoljni predstavom svojih momaka, a mi izdvajamo neke od komentara:

"Navijač sam NK Osijeka i čestitam Rijeci na ovoj pobjedi. Zaslužena pobjeda."

"Jako dobra tekma, dobro vođena, odlično pripremljena."

"Odlična igra danas čitave ekipe. Đale krenuo s pobjedama u Europi, s ovima se da igrati u uzvratu, samo im spustiti loptu."

"Bravo Rijeko draga pa nek se sada smiju na komentar: pobjeda Rijeke"

"Navijač Hajduka ali ovo je bilo vrh za gledati"

Uzvratni susret je 28. kolovoza u Solunu.

Riječani su izbacivanjem Shelbournea osigurali Konferencijsku ligu, a protiv grčkog sastava imaju priliku loviti i Europsku ligu. Nakon prvog susreta hrvatski prvak je u prednosti, no idućeg tjedna slijedi uzvrat na Toumbi.

