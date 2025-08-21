Ništa od senzacionalnog transfera Pjace? Evo zašto i kakve planove Marko ima

Marko Pjaca neće potpisati za bosanskohercegovaškog velikana Sarajevo, objavio je Sportsport.ba.

Marko Pjaca prošlog se ljeta vratio u Dinamo u kojem je, unatoč vrlo dobrim igrama, proveo samo godinu dana. Pjaca se nije uspio složiti s novim prvim čovjekom Dinama, Zvonimirom Bobanom te mu je raskinut ugovor početkom ljeta. Povezivalo ga se od tada s turskim Trabzosnporom, saudijskom Al-Najmom, pa čak i španjolskom Sevillom, no krilni nogometaš i dalje je bez kluba, a u četvrtak se pojavila priča da bi karijeru mogao nastaviti u Sarajevu, no od toga neće biti ništa.

" Za SportSport je potvrđeno da Marko nema namjeru igrati nogomet u Bosni i Hercegovini. Iz izvora bliskih igraču potvrđeno je kako Pjaca ne dolazi na Koševo, te mu je cilj pronaći klub i ligu u kojoj bi bio na oku izborniku Hrvatske Zlatku Daliću", objavio je sportsport i u nastavku napisao:

"Pjaca se nada pozivu u nacionalni tim za Svjetsko prvenstvo 2026. godine i u takvoj situaciji nijedan bh. tim ne bi imao šanse da ga dovede u svoje redove."

Pjaca je prošle sezone za Dinamo upisao 44 nastupa te je zabio devet pogodaka uz isto toliko asistencija. Bio je ponajbolji igrač Modrih u Ligi prvaka i tako pokazao da se na njega može ozbiljno računati na najvećoj sceni unatoč godinama i prijašnjim ozljedama.

