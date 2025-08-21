Milan Badelj se vratio u Dinamo: 'Ovo je oduvijek bio moj klub i moj dom'

Milan Badelj (36) se vratio u Dinamo i priključit će se nogometnoj školi, službeno je potvrdio klub.

"S velikim veseljem objavljujemo kako će se Milan Badelj priključiti našoj nogometnoj školi gdje će surađivati s direktorom nogometa i voditeljem nogometne akademije Albertom Capellasom i njegovim stožerom. Po završetku svoje karijere Badelj je upisao nogometnu akademiju i vraća se u svoj klub gdje će svojim znanjem i iskustvom pomoći našim mladim i talentiranim igračima", stoji na službenoj stranici Dinama.

"Ovo je oduvijek bio moj klub i moj dom. Presretan sam što sam opet u Dinamu kojeg toliko volim, a istovremeno sam zahvalan na prilici da se vratim tamo gdje je počeo moj nogometni život”, izjavio je Badelj.

Nekadašnji kapetan plavih, zagrebački dečko i veliki navijač Dinama Milan Badelj vraća se u svoj klub! Kako je i bilo obećano po ideji Dinamovog Proljeća, naše istinske legende se vraćaju u svoj Dinamo. 🔥



S velikim veseljem objavljujemo kako će se Milan Badelj priključiti našoj…

Badelj je pet godina bio član Dinama upisavši 189 nastupa i 37 golova. U dresu zagrebačkog kluba osvojio je četiri naslova prvaka Hrvatske, tri nacionalna Kupa, te jedan Superkupa.

Igrao je i za HSV, Fiorentinu, Lazio i Genou. Za hrvatsku reprezetaciju je upisao 55 nastupa postigavši dva gola, a s "Vatrenima" je osvojio svjetsko srebro 2018.

