Nogometaš koji je priznao da je gay sada završava karijeru: 'Želim biti otac...'
Češki reprezentativac Jakub Jankto, jedan od rijetkih nogometaša koji su se otvoreno deklarirali kao homoseksualci, objavio je kraj profesionalne karijere u dobi od samo 29 godina.
Razlog? Teška ozljeda ligamenata gležnja i želja da više vremena provodi sa sinom Davidom.
„Pokušao sam sve, ali gležanj ne može izdržati vrhunski nogomet. Glavni razlog je moj sin i želim mu se posvetiti. Selim u Prag i okrećem se obitelji“, napisao je Jankto na svom Instagramu.
Bogata karijera
Karijeru je gradio u Italiji (Udinese, Sampdoria), igrao je za Getafe, Spartu Prag i posljednje dvije sezone u Cagliariju, gdje je upisao 18 nastupa i jedan gol. Za Češku je odigrao 45 utakmica i zabio četiri gola, a 2022. osvojio je naslov prvaka sa Spartom.
Jankto je u veljači 2023. postao globalna vijest kada je objavio da je homoseksualac, prvi aktivni reprezentativac europske A-selekcije koji je to učinio. Sada započinje novu fazu života: postao je trener mlađih kategorija u Dukli Prag.
„Imamo samo jednu obitelj. Novac nije sve, najviše vrijedi biti slobodan i autentičan“, poručio je u emotivnoj objavi.
