Drastičan potez HNS-a: Raspuštena je Sudačka komisija, ali je Layec preživio i ima jedan zadatak

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je u četvrtak jednoglasnom odlukom raspustio Sudačku komisiju, ali i povjereniku povjereniku Bertrandu Layecu dopustio ostanak na poziciji. Sada će osnovati novo, efikasnije, tijelo s njim i još dva člana koje odabere.

Komisiju kojom je presjedavao Layec činili su glavni tajnik Igor Pristovnik i sedam članova - Domagoj Vučkov, Vlado Svilokos, Ivica Modrić, Lada Rojc, Ante Vučemilović, Draženko Kovačić i Edi Šunjić

U raspuštanje komisije predjednik HNS-a Marijan Kusrtić i njegovi suradnici krenuli su jer su nezadovoljni suđenjem u prva tri kola Supersport HNL-a. Nezadovoljsto komisijom izaražavali su i klubovi - Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek, Varaždin, Slaven Belupo i Istra 1961.

