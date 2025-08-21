HNS preoteo mladog reprezentativca: Oliću slatke muke

Hrvatski nogometni savez posljednjih je tjedana odradio odličan posao u lovu na mlade talente. Najnovije ime na popisu je Leon Grgić, dosadašnji U-19 i U-21 reprezentativac Austrije te napadač Sturma iz Graza.

Novo pojačanje u napadu

Grgić, rođen 22. siječnja 2006., dugo se smatra jednim od najvećih talenata austrijskog nogometa. U karijeri je prošao sve mlađe selekcije Austrije i već upisao tri nastupa za tamošnju U-21 reprezentaciju. Ipak, odlučio je promijeniti dres i od jeseni će biti na raspolaganju Ivici Oliću i hrvatskoj U-21 reprezentaciji. U rujnu još neće imati pravo nastupa, ali od listopada bi mogao debitirati za Hrvatsku.

Napadač Sturma već ima ozbiljne brojke za svoje godine – u seniorskoj konkurenciji skupio je 28 nastupa, zabio šest golova i upisao dvije asistencije. Njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 2,5 milijuna eura. U novoj sezoni započeo je svih pet utakmica austrijskog prvenstva, a već je postigao pogodak u pobjedi Sturma protiv LASK-a (2:0). Nastupio je i u kvalifikacijama za Ligu prvaka, u teškom porazu 0:5 od norveškog Bodo/Glimta.

Još jedan u nizu

Ovo je još jedan u nizu uspješnih poteza HNS-a, kojim se jača baza mladih igrača za budućnost. Olić je u kratkom vremenu dobio tri važna pojačanja iz inozemstva: golmana Anthonyja Pavlešića, koji je odbio Australiju i odlučio igrati za Hrvatsku, zatim Tea Barišića iz Francuske, te sada i Grgića, koji dolazi iz Austrije.

Za izbornika U-21 reprezentacije to su – kako sam kaže – "slatke muke". Konkurencija u svlačionici raste, a s igračima koji već imaju međunarodno iskustvo i seniorske nastupe u jakim europskim ligama, Hrvatska može gledati s velikim optimizmom prema budućnosti.

