Legendarni igrač i trener Rijeke otkriva prednost hrvatskog prvaka: 'Ovo bi mogla biti prevaga'

Nogometaši Rijeke večeras na svojoj Rujevici igraju prvu utakmicu playoffa Europske lige protiv moćnog grčkog PAOK-a. Rijeka je prolaskom Shelbournea u prošlom krugu osigurala natjecanje najmanje u ligaškoj fazi Konferencijske lige, no trener Radomir Đalović rekao je kako se njegovi igrači ne planiraju time zadovoljiti. Na press konferenciji uoči utakmice rekao je: "Svi znamo da je PAOK jak, aii i mi smo."

Momčad čeka teška utakmica protiv opasnog protivnika kojega još nikada nije pobijedila. U dvije dosadašnje utakmice s PAOK-om Riječani imaju remi i poraz, iako su te 2021. bili vrlo blizu pobjede, no presudio im je autogol Nike Galešića u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Sigurno da je pobjeda u prvoj utakmici na domaćem terenu gotovo pa imperativ, a bivši nogometaš i trener Rijeke, danas izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije, Nenad Gračan smatra kako hrvatski prvak ima kapaciteta odigrati dobru utakmicu i postići pozitivan rezultat.

Foto: Profimedia

"Gledajte, mislim da Rijeka... Ono što je bilo najbitnije kroz ove utakmice europske je da ostane u Europi. Ona je ostvarila svoj cilj i sigurno sad u psihološkom smislu da će biti puno lakše igrati tu utakmicu protiv PAOk-a. Mislim da su oni sad na neki način i rasterećeni, da nema više tog psihološkog pritiska koji je možda i bio na početku, koji je bio i vidljiv. Ušli su u kontinuitet i natjecateljski ritam. Sigurno da ta utakmica neće biti nimalo jednostavna. Igra se protiv jedne momčadi koja je ponajbolja u grčkom prvenstvu, koja ima puno internacionalaca, potentna je ekipa. Međutim, mislim, bez obzira na sve to skupa, da Rijeka ima kvalitetu, da Rijeka ima igrača koji se mogu s njima nositi i uz podršku navijača da mogu ostvariti pozitivan rezultat, a onda sigurno da će biti puno jednostavnije na gostovanju." - rekla nam je u uvodu legenda Rijeke.

Mnogi ističu kako je prednost Rijeke što može igrati bez pritiska, kao i drugo poluvrijeme protiv Dinama, jer nema što izgubiti budući da je PAOK favorit.

"Mislim da ono papirnato gledajući sigurno da je PAOK odlična momčad sastavljena od dobrih i vrsnih igrača koji imaju dosta iskustva, kontinuitet tih europskih utakmica i sve to skupa. Međutim opet kažem to što svi ističu, Rijeka bez obzira na neke rezultate koji su bili prosječni, ima dobru momčad. Na neki način su ostvarili ono što su htjeli i vjerujem da mogu odigrati nešto slično drugom poluvremenu protiv Dinama. Samo da se malo rasterete, da se rastrče i da pokažu oni silinu i onu snagu koju su pokazivali prošle sezone u prvenstvu."

Za PAOK igraju i dva Hrvata, Dejan Lovren i Luka Ivanušec, hoće li oni imati dodatni motiv protiv Rijeke?

"Ma dobro dodatni motiv. Čovjek je u svom poslu profesionalac. Odlični igrači, profesioalci i sigurno da će tražiti da odigraju što bolje i da ostvare pozitivan rezultat pa prema tome ne bi to tako gledao. Sigurno da i samo to što njih dvojica igraju za PAOK pokazuje koliko je to ozbiljna momčad."

Foto: Giannis Papanikos

Kako komentirate Đalovićeve izjave da se momčad neće zadovoljiti Konferencijskom ligom?

"To je normalno i normalno da trener želi napraviti štp više. Kad su već došli do toga da imaju tu jednu utakmicu kvalifikacijusku za Europsku da je želja da se tu i kvalificiraju. Treba sve napraviti, treba biti pametan, reba biti mudar, prije svega organiziran i discipliniran da se to može i postići. Neće biti nimalo jednostavno, međutim, dvije su utakmice. Prema tome ono što je najvažnije da se Rijeka rastereti, da se rastrči, da odigra mudro da bude hladne glave da ne bude nervoze. Mislim da se u pojedinim utakmicama baš osjetila ta nervoza upravo zbog tog pritiska koji su vjerojatno osjećali, možda i nesvjesno. Mislim da se može odraditi jedna dobra utakmica i to je najvažnije na kraju krajeva."

Puno se ovog ljeta pričalo o odlascima Nike Jankovića i Tonija Fruka no obojica su danas u sastavu i bit će jaki aduti Rijeke.

"Ma dobro, oni su sigurno odlični igrači čim se o njima piše i čim postoji takav interes da otiđu van sigurno da se radi o velikom potencijalu. Međutim normalno je to da klubovi kod nas, pogotovo Rijeka koja im politiku da transferira igrače i na te pozicije dovodi igrače koji se opet pokazuju zaista dobrim. Kao i Fruk kao i Janković, tako da smatram to normalnim. Normalno je i da odigraju s obzirom poznaju ovu ekipu, da su već dugo skupa, da probaju napraviti sve najbolje, a poslije što bude bude. Mislim da ne treba od toga prejudicirati neke stvari i dramiti previše. Mislim da je ono što je najvažnije, da Rijeka bude u vrhu hrvatskog nogometa, da proba ostati što duže u Europi i to je to."

Koja je najveća prednost Rijeke u ovoj utakmici. Je li to domaći teren?

Foto: Goran Kovacic/pixsell

"Sigurno da je. Sigurno da je to podrška navijača koji su se pokazali ove utakmice zaista dvanaesti igrač. Sigurno je to vrlo bitno na ovakvim utakmicama. Sigurno je i da je brzina terena vrlo značajna i mislim da to može biti prevaga na današnjoj utakmici."

