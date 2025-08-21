NIJE LOŠE ZA 'GOTOVOG' IGRAČA /

Nizozemci se ne prestaju klanjati Perišiću: Primio je vrlo prestižnu nagradu
Foto: Profimedia

Perišić je ukupno za PSV do sada odigrao ukupno 38 utakmica uz impresivnih 17 pogodaka i 14 asistencija

21.8.2025.
12:36
Sportski.net
Profimedia
Ivan Perišić prošlog se ljeta pridružio nizozemskom velikanu PSV-u nakon neuspješne epizode u Hajduku. S tim klubom je na dramatičan način osvojio naslov prvaka u nizezomskom prvenstvu, a u njega je ugradio dvet pogodaka i asistencija u 27 nastupa. 

Njegovi su pogotci i asistencije često dolazili u ključnim trenutcima, a za to je nagrađen titulom najboljeg igrača nizozemske lige po izboru Transfermarkta. Nagradu za svoje nastupe dobio je i od svog kluba koji mu je produžio ugovor. 

 

 

Perišić je ukupno za PSV do sada odigrao ukupno 38 utakmica uz impresivnih 17 pogodaka i 14 asistencija. Drugi je najbolji strijlac hrvatske nogometne reprezentacije s 36 pogodaka iz 144 nastupa, a ispred njega je samo Davor Šuker s 45.

Ivan PerišićPsvIgrač Godine
Nizozemci se ne prestaju klanjati Perišiću: Primio je vrlo prestižnu nagradu