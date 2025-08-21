Sarajevo sanja dovođenje senzacionalnog igrača: Posrnuli velikan želi Marka Pjacu

Marko Pjaca prošlog se ljeta vratio u Dinamo u kojem je, unatoč vrlo dobrim igrama, proveo samo godinu dana. Pjaca se nije uspio složiti s novim prvim čovjekom Dinama, Zvonimirom Bobanom te mu je raskinut ugovor početkom ljeta. Povezivalo ga se od tada s turskim Trabzosnporom, saudijskom Al-Najmom, pa čak i španjolskom Sevillom, no krilni nogometaš i dalje je bez kluba. Sada mu rješenje nudi Sarajevo pišu 24sata.

Bosanskohercegovački velikan sanja da vidi bivšeg hrvatskog reprezentativca u svojim redovima i žele ga pridružiti drugim zvučnim pojačanjima. Klub je ovog ljeta već doveo igrače poput Agona Elezija, Ivana Banića, Slavka Bralića i Stefana Ristovskog, a najzvučnija pojačanja zasigurno su bivši BiH reprezentativac Gojko Cimirot i Adem Ljajić - nekada jedan od največih talenata srpskog nogometa.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Osim toga, Zorana Zekića je na klupi naslijedio Husref Musemić, a ambicije kluba su značajno porasle i Sarajevo želi napraviti velike stvari u narednim sezonama.

Pjaca je prošle sezone za Dinamo upisao 44 nastupa te je zabio devet pogodaka uz isto toliko asistencija. Bio je ponajbolji igrač Modrih u Ligi prvaka i tako pokazao da se na njega može ozbiljno računati na najvećoj sceni unatoč godinama i prijašnjim ozljedama.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se sve točno mijenja? Kako će izgledati izborni proces i hoće li navijači moći naknadno mijenjati statut?