Tek se vratio u hrvatski nogomet pa odmah završio na operaciji: 'Čekamo te na terenu'

Kristijan Lovrić uspješno je odradio operaciju Ahilove tetive objavio je njegov novi klub Rudeš. "Naš Kristijan Lovrić bio je primoran podvrgnuti se operaciji Ahilove tetive koja je uspješno odrađena. Kiki šalje podršku cijeloj momčadi uoči iduće utakmice u kojoj idemo po tri boda, a i mi njemu šaljemo podršku za što brži i uspješniji oporavak! Kiki, čekamo te na terenu!" - napisao je klub u objavi na društvenim mrežama.

Lovrić se ovoga ljeta vratio u hrvatski nogomet u redove zagrebačkog drugoligaša nakon što je prošlu sezonu proveo u turskom drugoligašu Amedsporu. Karijeru je započeo u Ogulinu, a potom je nosio dresove Kustošije i Lokomotive prije nego što se proslavio u Gorici. U dresu turopoljskog prvoligaša bio je jedan od najboljih igrača hrvatskog prvenstva te je dogurao čak do hrvatske reprezentacije.

U zimu 2022. kupio ga je Osijek za 2.2 milijuna eura što je drugi najveći ulazni transfer u povijesti kluba. Nažalost, tamo nije opravdao ogromna očekivanja te je ostao na učinku od 11 pogodaka i 11 asistencija u 64 nastupa. Prošle sezone u turskoj postigao je tri pogotka u 13 nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Đaloviću ne nedostaje samopouzdanja pred utakmicu sezone: 'Znamo da je PAOK jak, ali i mi smo'